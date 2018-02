«Au secondaire, c’était plus difficile parce qu’il y avait de la jalousie» - Camille Felton

On la voit en ce moment dans la série coup-de-poing «Fugueuse», à TVA. Camille Felton a grandi devant les caméras. La jeune femme de 18 ans n’a toutefois pas l’impression que son enfance lui a échappé. Aujourd’hui, elle n’essaie pas de rattraper quelque chose qu’elle n’a pas eu. Elle mord dans la vie: elle étudie au cégep et elle a une vie sociale et amoureuse épanouie...

Elle a 18 ans. Elle en avait six lorsqu’elle s’est mise à tourner des publicités. Depuis, on a vu Camille Felton dans «Noémie», «le secret», «Un sur 2», «Subito, texto»... Elle a grandi sur les plateaux. «Je ne pense pas avoir manqué quelque chose durant mon enfance. J’ai juste eu une vie différente de celle de la plupart des enfants. Mes étés, je les passais sur les plateaux de tournage. Et quand «Subito, texto» est arrivé, j’ai commencé à manquer quatre jours d’école par semaine. J’ai dû avoir une certaine organisation et une forme de maturité plus tôt dans ma vie.»

Elle ne s’en plaint pas. Encore aujourd’hui, Camille ne manque pas de boulot! On l’a vue dans «Max et Livia», à Vrak. Elle est Jessica, une amie de Fanny (Ludivine Reding), dans «Fugueuse», à TVA. L’émission, où il est question d’exploitation sexuelle de mineures, choque. Les comédiens s’en font beaucoup parler. «Plusieurs me disent que c’est super instructif, dans un sens, parce que ça choque et que ça fait réfléchir. Et il y a des mamans qui me disent qu’elles en parlent beaucoup avec leurs filles. C’est très alarmant pour elles!»

Camille regarde l’émission avec ses parents. «Je suis enfant unique, alors je n’ai pas de petit frère ou de petite soeur avec qui je pourrais être mal à l’aise de l’écouter. Mes parents sont très ouverts, alors il n’y a pas de malaise. Mais le lendemain, quand j’arrive à l’école, tout le monde m’en parle.»

Croit-elle que la série pourra sauver des filles du piège de l’exploitation sexuelle? «Je crois que oui. C’est une série qui ne va pas seulement prévenir, mais aussi guérir... Après avoir vu l’émission, des personnes qui ont vécu ça pourront peut-être aller voir des personnes-ressources plus facilement.»

Une future réalisatrice?

Camille est maintenant au cégep. «J’étudie en Arts et Lettres – Cinéma dans le but de continuer dans le domaine de la télé et du cinéma, comme comédienne et peut-être comme réalisatrice. J’aimerais essayer de mettre des idées en images. C’est sûr que j’aimerais demeurer comédienne toute ma vie, mais il faut se rendre à l’évidence: ce n’est pas un métier facile. Alors, j’aimerais avoir plusieurs cordes à mon arc, mais dans le même domaine.»

En amour

Même si elle a grandi sur les plateaux, la comédienne a un cercle d’amis et un amoureux hors du milieu artistique. «J’ai toujours été capable d’avoir une vie sociale en dehors des milieux de la télé et du cinéma. Je n’ai jamais vraiment eu de problèmes avec ça. Quand j’ai commencé, j’étais au primaire et j’avais déjà mon cercle d’amis. Quand je suis arrivée au secondaire, ç’a été plus difficile parce qu’il y avait de la jalousie. Avant même de m’avoir parlé, des gens disaient: “C’est une comédienne. Elle se pense ceci, elle se pense cela...” Alors ç’a fait en sorte qu’une grosse partie de la cohorte ne m’aimait pas. J’avais quand même ma gang d’amis et j’étais capable de me défendre, mais il a fallu que la directrice intervienne pour arranger les choses.»

Depuis quelque temps, son coeur n’est plus à prendre. «J’ai un amoureux, et ça va super bien. Ce n’est pas quelqu’un du milieu. On s’est connus à l’école secondaire, confie-t-elle. Il m’aime pour moi. Je suis vraiment capable, maintenant, de faire la différence entre la personne que je suis dans la vie et la comédienne. Et c’est Camille Felton la personne qui aime son amoureux, et non un personnage.»