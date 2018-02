«Ça arrive trop souvent que des soûlons nous frappent»

Les employés appelés à travailler sur le réseau routier québécois sont confrontés quotidiennement et régulièrement à des situations mettant leur santé et leur vie en péril.

Tard vendredi soir, un travailleur du ministère des Transports du Québec a perdu la vie et 9 autres ont été blessés après avoir été percutés par un véhicule sur l’autoroute 20 à Montréal. L’accident aurait été provoqué par un conducteur en état d’ébriété.

Cette tragédie routière a fait sortir de ses gonds Jean-François Dionne, président de l’Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, qui milite depuis de nombreuses années pour sécuriser les personnes qui travaillent sur nos routes.

«Je veux offrir mes sympathies à la famille et mes vœux de prompt rétablissement aux employés qui ont été victimes de l’accident. C’est un accident de trop», a déclaré d’entrée de jeu le représentant.

Selon lui, il s’agirait du 27e accident impliquant des travailleurs de la signalisation, que ça soit du MTQ ou de firmes privées, depuis 2011.

«Le problème c’est qu’au Québec on est trop doux avec les automobilistes. Vous frappez un travailleur de la signalisation, vous devez être accusé au criminel, au même titre que lorsque vous frappez un policier», a indiqué M. Dionne en entrevue au Québec Matin.

Il juge également que les sanctions devraient être doublées.

«On n’a pas de protection. On a nos camions, mais on travaille dans les voies. Ça en fait trop qui sont en boisson et qui nous frappent. Les gens ne comprendront pas tant qu’il n’y en a pas un qui mange une bonne sentence et qui se fait taper sur les doigts solide.»

Selon lui, les conducteurs fautifs écopent d’amendes ou de petites peines de prison, pour de graves délits envers des travailleurs.

«Il manque de police sur les chantiers, c’est bien beau les photos radars, mais ça nous prend de la présence policière», ajoute-t-il.

Jean-François Dionne croit que la zone de travaux de l’autoroute 20 était parfaitement sécurisée.

«Il y avait un camion amortisseur d’impact qui était là, d’habitude le MTQ va mettre des fusées routières par terre pour signifier leur présence, ils vont aussi mettre des camions avec des gyrophares. Ils vont mettre trois, quatre, cinq camions avec gyrophares», décrit-il.

«Devra-t-on fermer les autoroutes complètement pour mieux protéger nos travailleurs parce qu’il y en a qui n’ont pas de tête sur les épaules?», se questionne-t-il, en soulignant que tout semblait avoir été fait pour protéger les employés vendredi soir. Malgré tout, l’accident a tué l’un d’eux. Trois autres ont été gravement blessés.

«Ça arrive trop souvent que des soûlons nous frappent», conclut-il.

L’Association des travailleurs en signalisation routière du Québec a fait des représentations à Québec concernant la révision du Code de la sécurité. Les représentants ont notamment demandé à voir des sanctions plus sévères appliquées à l’endroit des automobilistes qui blessent ou qui tuent des travailleurs routiers.