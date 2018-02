Déclaré coupable de meurtre 38 ans plus tard sans aucune preuve matérielle

Un homme a été retrouvé coupable du meurtre d’une adolescente près de 40 ans après les faits sans qu’aucune preuve matérielle ne le relie au crime.

Le verdict a été rendu par la juge Ann Murray jeudi à la Cour supérieure du Maine.

Philip Fournier était accusé d’avoir tué une adolescente de 16 ans, Joyce McLain, en 1980.

CAPTURE D'ÉCRAN, CNN

«Même si aucune preuve scientifique ne relie le suspect a ce crime, il a confié des choses au père Thomas et à sa mère et son beau-père», a expliqué la juge Murray en rendant son verdict.

«Il savait que ce n’était pas le bon moment dans le mois pour avoir une relation sexuelle avec Joyce (...) M. Fournier a aussi tenté de s’enlever la vie dans les heures qui ont suivi la mort de Joyce McLain. La cour a donc statué qu’il était coupable hors de tout doute raisonnable.»

Cette nouvelle a ému la mère de la victime, Pam, qui a toujours lutté pour connaitre la vérité dans cette histoire.

«On l’a fait ma fille, on l’a fait. Nous avons accompli cela ensemble. Ma famille et mes amis m’ont soutenu durant ces 37 années et demie. C’est ça la vérité», a-t-elle confié à CNN à la sortie du tribunal.

«C’est la fin pour M. Fournier. Il s’en va là où il aurait toujours dû être.»

«Nous sommes ravis de ce verdict. Nous travaillons sur beaucoup d’affaires d’homicide et ce genre de décision est toujours important pour les familles et la communauté», a fait savoir la procureure au dossier, Leanne Zainea.

L’avocat de Philip Fournier s’est, lui, dit «étonné» par le verdict

«Mon client est déçu. La décision de cette juge de le trouver coupable hors de tout doute raisonnable est en contraction avec plus de 35 années d’enquête de la police qui a très bien travaillé sur ce cas», a dit Jeff Silverstein.

Philip Fournier connaitra sa peine à une date ultérieure. Son avocat envisage d’ores et déjà de faire appel.