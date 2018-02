Finalement une bonne journée pour Justin Trudeau

Justin Trudeau a défendu bec et ongles le bilan de son voyage en Inde vendredi, qui s’est terminé sur une note positive avec le premier ministre indien, après une semaine de malaises et de controverses.

À la suite d’une rencontre de près de deux heures avec Narendra Modi, le plus haut dirigeant de l’Inde, les deux hommes politiques ont annoncé une série de nouvelles ententes, notamment dans les domaines de l’éducation, du commerce et aussi de la lutte antiterroriste.

«Quand j’ai eu les conversations avec le premier ministre Modi, on a continué de parler des valeurs partagées de diversité, de respect, que nous avons en tant que démocratie, en tant que société basée sur des valeurs communes. Tout en soulignant l’importance de travailler ensemble pour contrer l’extrémisme violent et le terrorisme», a lancé le premier ministre lors d’une mêlée de presse vendredi, en qualifiant la rencontre «d’excellente».

Celle-ci complétait l’étape finale d’une visite d’une semaine qui a souvent fait les manchettes, mais pour les mauvaises raisons. Les médias se sont notamment moqués du fait que M. Trudeau a porté des vêtements traditionnels indiens lors du voyage.

Malaise

De plus, M. Trudeau a été mis dans l’embarras mercredi, lorsqu’il a dû annuler l’invitation à un souper d’honneur d’un séparatiste extrémiste sikh qui a été condamné à 20 ans de prison pour la tentative d’assassinat d’un ministre indien lors d’une visite au Canada.

Pour sa part, l’ancien haut-commissaire de l’Inde au Canada, Vishnu Prakash, est d’avis qu’à la fin, le voyage a été sauvé par «l’excellente» rencontre entre MM. Trudeau et Modi, hier.

Or, le spectre de la relation entre les libéraux et les séparatistes sikhs au Canada demeure un sujet de «malaise» important entre le premier ministre et l’Inde.

«C’est comme si la France avait décidé d’accueillir des terroristes extrémistes séparatistes violents du Canada. Et qu’ensuite, le gouvernement français développait une relation avec eux, les côtoyait et tentait d’obtenir leurs votes», a illustré M. Prakash.

Harry Sharma, du Centre pour l’excellence Canada-Inde à l’Université Carleton à Ottawa, croit aussi que la rencontre avec le premier ministre Modi a sauvé le voyage de Justin Trudeau.