Il n’y a pas de morale à Hollywood, selon Megan Fox

Megan Fox a joué dans de nombreuses superproductions, dont les deux premiers films de la franchise Transformers, et connaît donc bien les hauts et les bas de son industrie de prédilection.

« (Hollywood est) moralement en faillite, a-t-elle déclaré à E! News. Peu importe ce qui est bon pour les individus, tant que vous survivez au tournage et qu'ils ont obtenu de vous ce dont ils avaient besoin, ils ne se soucient pas vraiment de savoir si vous mourrez par la suite», estime-t-elle.

«Ce n'est pas grave si vous vous cassez un bras ou une jambe. Vous pouvez tomber très malade, mais tant que vous ne saignez pas du visage, vous allez continuer à travailler et les gens ne comprennent pas ça. On ne prête pas attention à votre sécurité ou votre bien-être physique, peu importe, parce que vous êtes un moyen pour une fin. »

Ce n'est pas la première fois que la star de 31 ans critique les studios de cinéma pour leur manque de moralité et d'intégrité, elle avait déjà fait des remarques similaires lors d'une interview avec le magazine Prestige l'année dernière.

Dans cette nouvelle entrevue, la star américaine a également expliqué comment elle trouve l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée avec ses trois fils, Noah, cinq ans, Bodhi, quatre ans et Journey, 18 mois, et son mari, l'acteur Brian Austin Green.

Afin de garder la flamme bien en vie, Megan Fox prévoit une soirée en amoureux chaque semaine, et a même essayé de s'interdire de parler de ses trois fils pendant leur sortie, bien qu'elle admette que ce n'est pas facile.

« On essaie de se faire un film une fois par semaine ou de prendre un déjeuner entre adultes pour que tout ne soit pas toujours axé sur les enfants, a-t-elle ajouté en souriant. J'essaie de respecter la règle de ne pas parler des enfants, mais c'est impossible. »