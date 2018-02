Il va préparer un montage avec plus de 4000 ballons

Un homme de 48 ans va gonfler, attacher, tordre et placer plus de 4000 ballons pour un montage extrême de 4,6 mètres de haut lors d’une compétition internationale en Californie, du 14 au 17 mars.

Le mardi 13 mars, à 9h, à San Diego, Martin Lemire va s’élancer avec ses 7 coéquipiers du Canada’s Twisted Team vers les 10 000 ballons qui vont composer leur œuvre de compétition du World Ballon Convention, qui se tient aux deux ans, et qui regroupe 1000 participants de 52 pays cette année.

Le montage final sera de 4,6 mètres de haut, par 4,6 mètres de large et autant de profondeur. Onze équipes s’affrontent pour cette épreuve phare de la compétition.

Défi de 27 heures

Le délai pour compléter ce défi hors du commun est de 27 heures. Personne ne va dormir dans la salle de montage, tandis que le café et les boissons énergisantes vont couler à flots.

Martin Lemire ne veut pas dévoiler le projet final, mais parle d’une scène romantique tirée d’un classique de Disney.

Il assure que les courbatures vont en valoir le coup.

«Tu as mal dans le dos et dans les pieds vers la fin. On peut se mettre du ruban sur les doigts pour continuer à attacher des ballons, mais physiquement, ce n’est pas le fun. Par contre, le résultat est vraiment impressionnant», dit l’homme, qui est éducateur en centre jeunesse à Montréal, en plus d’être clown à temps partiel.

Martin Lemire est responsable à lui seul de près de la moitié des ballons de son équipe, surtout sur les décors. Sa part est estimée à 20 heures, il aidera les autres dans le dernier droit.

Ça fait un an que lui et ses coéquipiers se préparent pour l’événement, via des rencontres sur Facebook.

Ils ont dessiné, fait de nombreux tests et calculs, car une répétition est impossible.

Deux membres sont en Colombie-Britannique, un en Alberta, quatre en Ontario et Martin Lemire au Québec.

Ils auront aussi deux personnes sur place pour les aider, une Québécoise et un Australien.

Éphémère

Les juges feront le tour des œuvres le mercredi et la convention va se poursuivre jusqu’au dimanche, où chaque équipe aura deux heures pour crever ses propres ballons.

«C’est ça qui est merveilleux de l’art du ballon. C’est éphémère. On va travailler sur des ballons pendant 27 heures, on finit le mercredi midi, et le dimanche on pète tout», dit Martin Lemire.

L’éducateur réinvestit tout l’argent qu’il fait en tant que clown dans les conventions et estime à 50 000 $ l’argent qu’il a investi dans les 22 conventions auxquelles il a assisté depuis 2011. Tout son argent de clown y passe.