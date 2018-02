La blessure de Tom Cruise intégrée à la trame de «Mission: Impossible»

La blessure à la cheville de Tom Cruise, survenue l’année dernière alors qu’il effectuait une cascade à Londres pour le nouveau volet de «Mission: Impossible», sera finalement intégrée à la trame de l’histoire.

L’acteur a eu beaucoup de mal à s’en remettre, même si cela n’a pas affecté la date de sortie du long-métrage.

Après plusieurs semaines de convalescence, Tom Cruise a repris le tournage le mois dernier, mais a confié qu’il n’était pas complètement guéri. Il semble que la prise pendant laquelle il s’est blessé soit celle qui sera gardée pour le montage final. «Je n’étais pas là ce jour-là, mais (Tom) m’a montré la vidéo, encore et encore. C’est la prise qu’ils vont garder pour le film. Donc ils vont utiliser ça», a expliqué Michelle Monaghan à Entertainment Tonight.

La comédienne, qui joue aux côtés de Tom Cruise dans le nouveau volet de la franchise, est par ailleurs impressionnée par l’éthique professionnelle de son collègue. «C’est le meilleur. Il n’y a personne d’autre comme lui. Il n’y a personne de meilleur. Il motive tous ceux qui l’entourent à prendre de la hauteur et vous voulez être meilleur, vous voulez faire mieux, vous voulez aller plus vite. Il est totalement dédié à ce qu’il fait. J’ai travaillé avec lui il y a de nombreuses années quand j’ai commencé (ma carrière)... Et remonter en selle avec lui pour (le 6e volet de "Mission: Impossible") m’a tout rappelé. C’est un véritable bonheur de travailler avec lui.»