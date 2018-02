«La mode m’a toujours intéressée» - Anouk Meunier

Avant de prendre les rênes de l’émission sur les coulisses de «La Voix», diffusée le lundi à 19 h, à TVA, Anouk Meunier a récemment sorti une première collection de cotons ouatés, qui a obtenu beaucoup de succès. D’autres projets sont en préparation.

Anouk Meunier a toujours été attirée par la mode. Plus jeune, elle organisait même des défilés de mode avec sa voisine. «On se faisait des looks différents. On se mettait au moins cinq kits de vêtements, les uns par-dessus les autres, pour se changer rapidement dans la salle de bains. On invitait nos voisins à assister à notre défilé. Ils s’installaient dans le salon, et on leur préparait des petites bouchées. Avec ma mère, on s’amusait aussi à faire des shootings photo. La mode m’a toujours intéressée.»

Plus tard, son métier à la télévision et sa popularité lui ont donné l’occasion de dessiner ses propres robes. «Il y a un an, j’avais fait une robe en collaboration avec Le Château pour le gala Célébration. Lorsque j’ai porté cette robe, il y a eu une grosse réaction. Le Château a donc décidé de la fabriquer et de la vendre. Après ça, j’ai dessiné un jumpsuit que j’avais en tête pour le Gala des prix Gémeaux, toujours avec Le Château. Cela a eu encore un bel impact.»

Toutefois, derrière le glamour de l’animatrice se cache aussi une fille qui aime être bien et confortable. «Je suis plus souvent habillée en coton ouaté. Ça faisait longtemps que je voulais faire des chandails à message. Avec l’agence de style Chienne à Jacques, on s’est mis à discuter ensemble et on a lancé cette collection de trois chandails, juste pour le fun. La réponse a été tellement bonne qu’on a été en rupture de stock dès la première fin de semaine. Je suis très contente parce que c’est quelque chose qui me reflète totalement.»

Des messages inspirants

Anouk Meunier trouvait le fun le fait de se promener en portant sur soi une pensée du jour inspirante pour soi, mais aussi pour les gens qu’on croise. «Je voulais présenter trois modèles avec différents messages. On a pris un modèle de chandail existant qu’on a transformé pour véritablement le mettre à notre image, avec notre vision. C’était aussi important que les messages représentent différents aspects de ma personnalité. Le modèle «Là. Ici. Maintenant.», par exemple, est celui qui a été le plus populaire. Je suis tellement une fille qui vit le moment présent! Ça fait partie de ma philosophie de vie, que ce soit dans ma vie personnelle ou au travail.»

Parce qu’elle voulait s’adresser au plus grand nombre possible de gens, l’animatrice a aussi intégré un modèle avec un message en anglais. «Mon quotidien est un tourbillon constant, ma vie est pleine d’action et j’ai parfois besoin de prendre du recul, d’être dans ma petite bulle et de rester avec moi-même. C’est ce que dit le message «My Very Own Moment».»

L’animatrice et ses partenaires sont actuellement en production d’un réassort des chandails en rupture de stock, et de nouveaux modèles pourraient voir le jour d’ici la fin de l’année.

En amoureux

Parce qu’ils travaillent énormément, elle, sur différents projets, et lui, à «Salut Bonjour», Anouk Meunier et son amoureux, Daniel Melançon, ont pu profiter de trois semaines complètes de vacances au début de l’année. «C’était la première fois depuis longtemps qu’on avait autant de temps ensemble. Ça nous a permis de nous retrouver. On a pu recevoir nos familles et on est même allés passer une semaine dans le Sud. C’était vraiment le fun. Ne pas avoir d’horaire ou de contenu en tête, ça fait une méchante différence! On était complètement libres dans nos têtes.»