Laurie Babin: un rôle qui fait réagir!

Menteur, manipulateur et doté d’un fort caractère, le personnage de Joëlle Leroux dans «L’Échappée» ne laisse personne indifférent. Heureusement, il s’agit d’un rôle de composition pour la douce Laurie Babin, dont la personnalité est totalement à l’opposé du tempérament explosif de l’adolescente.

Laurie, on peut présentement te voir dans la peau de Joëlle, dans «L’Échappée». Est-ce ton premier rôle au petit écran?

Non. J’ai débuté dans le métier à l’âge de 10 ans; j’animais «Zooville» avec d’autres enfants, une émission sur les animaux diffusée à Radio-Canada. Puis, à 15 ans, j’ai décroché un rôle dans «En thérapie». J’incarnais une jeune gymnaste qui consultait le psychologue joué par François Papineau. Par la suite, j’ai décidé de me concentrer sur mes études...

En quoi étudies-tu?

J’ai entrepris un baccalauréat en littérature mais, après quelque temps loin des caméras, j’ai constaté que le jeu me manquait énormément. J’ai fait faire des photos de casting, j’ai déniché un agent et, après seulement deux auditions, j’ai obtenu le rôle de Joëlle dans «L’Échappée».

Un personnage qui ne laisse personne indifférent!

C’est vrai! Certaines personnes m’arrêtent dans la rue pour me parler d’elle, parce qu’ils veulent l’aider! (rires) Je trouve ça rigolo et, à la limite, flatteur qu’ils me confondent avec mon personnage. D’autres en disent du mal sur les réseaux sociaux; ils aiment la détester. Ça ne me dérange pas, ça veut dire que je fais du bon boulot! Cela dit, rassurez-vous: je n’ai rien en commun avec la troublante Joëlle!

Quelle a été la scène la plus marquante à jouer pour toi, jusqu’à présent?

Joëlle se prostitue pour gagner de l’argent de poche mais, un jour, un client mal intentionné s’est mis dans la tête de la violer. Même s’il n’y parvient pas, cette scène a été assez intense. Heureusement, j’ai 22 ans, alors que mon personnage dans «L’Échappée» n’en a que 16. J’ai donc la maturité nécessaire pour jouer une telle scène sans m’approprier les émotions de Joëlle.

Et quelles sont les scènes les plus le fun dans la série?

Toutes les scènes avec Geneviève Schmidt, qui incarne la mère de Joëlle, sont super agréables à jouer. Il y a juste un petit problème: Geneviève est tellement bonne comédienne que, quand elle pleure, j’ai l’impression de véritablement lui faire de la peine! (rires) Il faut dire que Joëlle est particulièrement rough avec sa mère; elle lui dit des choses horribles! Et, comme Geneviève est une soie dans la vie, c’est parfois difficile pour moi d’interpréter mon texte. Cela dit, c’est justement ce que j’apprécie du personnage de Joëlle: plus elle est méchante et plus elle est dans le trouble, plus j’ai de beaux défis à relever sur le plan du jeu. C’est vraiment un personnage complexe qui me sort de ma zone de confort.

En terminant, est-ce qu’on pourra te voir dans autre chose prochainement?

Oui! Je fais partie de la deuxième saison de la série policière «Victor Lessard». J’incarne une adolescente piégée dans un réseau de prostitution. Cette fille n’est pas un ange, mais elle est loin d’être aussi méchante et manipulatrice que Joëlle.

«L’Échappée, lund i 20 h, à TVA. La deuxième saison de «Victor Lessard» sera offerte en exclusivité sur Club illico ce printemps.