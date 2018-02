Le débat sur les pitbulls à Montréal se poursuit

Quelques jours après la déclaration de culpabilité de Karim Jean-Gilles pour négligence criminelle, le débat autour des pitbulls est loin d’être terminé.

D’ailleurs, dans des salles du bâtiment Espace La Fontaine, se déroulent depuis 9 h ce matin des consultations publiques organisées par la Ville. L’administration Plante a d’ailleurs dépêché Craig Sauvé, conseiller municipal et responsable du dossier de la gestion animalière.

Quelques semaines après son entrée en fonction, Valérie Plante a suspendu le règlement contre les pitbulls qui avait été mis en place par l’administration précédente de Denis Coderre. Projet Montréal jugeait qu’il était discriminatoire de cibler un type de chien comme les pitbulls et de leur imposer, par exemple, la muselière lors des promenades.

L’adoption des pitbulls n’est donc plus interdite à Montréal. Et maintenant, on vous demande votre opinion soit en ligne via un sondage ou en personne dans le cadre de consultation avant que le règlement soit modifié.