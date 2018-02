Le film «Les rois mongols» remporte un prix à la Berlinale 2018

Le film «Les rois mongols» de Luc Picard a obtenu l’Ours de cristal pour le Meilleur film décerné par un jury d’enfants à la Berlinale 2018, le festival international du film de Berlin, qui se termine en fin de semaine.

«Nous avons particulièrement aimé ce film parce que nous avons pu plonger profondément dans l’histoire, et les acteurs nous ont permis d’avoir de l’empathie pour leurs personnages, a écrit le jeune jury dont les membres sont âgés de 11 à 14 ans. L’histoire des quatre enfants était remplie d’humour malgré le sérieux de leur situation, en raison principalement de l’amour qu’ils portaient l’un pour l’autre. Cependant, nous ne voulons pas omettre de mentionner les aspects techniques du film, notamment la musique qui était très belle et appropriée, et nous avons vraiment apprécié le travail de caméra.»

Le jury était composé de Laslo Baudouin, Luise Babette Dahns, Christian Fock, Nele Heinig, Julina Matilde Jung, Namiko Kammin, Jonas Kurth, Theresa Sagebiel, Jonas Schuster, Jonas Volkers et Ella Widmoser.

«Les rois mongols», qui a pris l’affiche l’automne dernier au Québec, revisite la période de la crise d’Octobre à travers les yeux de quatre enfants de Montréal. «Ce film, c'est le regard lucide d'enfants sur le monde adulte, ses faiblesses, ses trahisons et ses démissions», explique Luc Picard sur le site internet officiel du film.