«Le moineau rouge»: Jennifer Lawrence en espionne

L’ancienne ballerine Dominika Egorova se voit obligée de devenir une espionne d’une férocité peu commune. Pour incarner cette héroïne du roman de Jason Matthews, le cinéaste Francis Lawrence a choisi Jennifer Lawrence, son actrice des «Hunger Games».

Pleins feux sur ce long métrage d’espionnage qui met aussi en vedette Joel Edgerton, Charlotte Rampling, Jeremy Irons et Matthias Schoenaerts.

Le cinéaste est en pleine post production de «Hunger Games: La révolte - Dernière partie» lorsqu’il entame «Le moineau rouge» en 2015. S’il est un amateur du roman de Jason Matthews, un ancien espion de la CIA, il admet que l’intrigue sur fond de guerre froide n’a que peu de résonance dans l’actualité.

«C’était l’une de nos préoccupations, explique-t-il dans les pages de «Total Film». Et tout cela a complètement changé en un an. C’est incroyable et cela ajoute un élément poignant. Quand on regarde la scène dans laquelle Charlotte Rampling explique que la guerre froide n’est pas finie, qu’elle s’est morcelée, c’est très actuel.»

Reprendre le contrôle

«Le moineau rouge», c’est Dominika Egorova, une espionne entraînée dans toutes les techniques de séduction par la matrone (Charlotte Rampling) d’une école très particulière, afin d’extirper des informations à la faveur de nuits d’amour. Et, lorsque la jeune femme est attirée par Nathaniel Nash (Joel Edgerton), elle devient agent double.

Pour le réalisateur, si Jennifer Lawrence a accepté le rôle, c’est parce qu’«elle était prête à prendre certains risques, ce qu’elle n’aurait pas nécessairement fait avec quelqu’un d’autre [que moi].» Car elle se sentait suffisamment en confiance, «Le moineau rouge» étant leur quatrième film ensemble. Comme l’indique Francis Lawrence, «nous avons développé une manière de communiquer extrêmement efficace.»

La principale intéressée confirme, en rappelant qu’elle a été durablement traumatisée par la mise en ligne de photos osées et privées d’elle en 2014. C’est ce sentiment d’impuissance qui l’a poussée à accepter le rôle... et tous les défis qu’il comportait.

«Les scènes de l’école ont été intimidantes. J’ai fait tout ce qu’on voit à l’écran. Mon personnage doit se déshabiller devant une classe et je me suis déshabillée devant les acteurs et toute l’équipe. J’étais tellement nerveuse, se souvient-elle. Mais Francis a tout fait afin que je me sente en confiance. Tout le monde m’a fait me sentir comme si j’étais vêtue. Et lorsque nous avons fini de tourner, j’ai quitté le plateau avec un sentiment d’avoir repris le contrôle. Je me sentais tellement bien!»

«Ça n’a jamais été mon choix que le monde entier voie mon corps dénudé. Je n’ai pas eu la possibilité de prendre cette décision. En faisant ce film, en faisant cela pour mon art, je me suis sentie puissante. J’ai l’impression que j’ai repris quelque chose qui m’avait été volé.»

«La nudité par choix est quelque chose de complètement différent que le fait d’être exposée contre son gré. C’était mon choix et c’était pour mon métier. Et c’est important de se rappeler qu’il y a une différence», ajoute-t-elle.

Bye, bye Poutine

Le roman de Jason Matthews se déroule principalement à Helsinki et à Moscou, mais les producteurs ont choisi la ville de Budapest pour donner vie à ce «Moineau rouge». Car, pas question de tourner en Russie, d’abord pour des questions budgétaires, et ensuite afin de ne pas s’aliéner le Kremlin.

C’est aussi dans un souci de ne pas faire de vagues que la production a décidé, dès l’écriture du scénario, de supprimer toute référence à Vladimir Poutine, pourtant abondamment présent dans le livre.

«Ce serait un suicide pour un studio que de sortir un film dans lequel Vladimir Poutine est présenté comme un idiot. Ce serait assurément un moyen d’être ciblé par représailles», indique Ajay Arora, patron de la compagnie de sécurité Vera, souvent embauchée par les studios, dans les pages du «Hollywood Reporter»

.«Le moineau rouge» se pose dans les salles de la province dès le 2 mars.