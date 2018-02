Le nouveau pont Champlain serait prêt en décembre

Ottawa et le consortium responsable de la construction du nouveau pont maintiennent l’objectif de finir les travaux cette année en dépit d’un plan prévoyant le maintien en vie du vieux pont Champlain en 2019.

«Notre engagement reste ferme et il est d’ouvrir le pont à la circulation en décembre 2018», a maintenu hier Daniel Genest, directeur du projet pour le consortium Signature Saint-Laurent (SSL), au lendemain de la publication par notre Bureau d’enquête d’informations selon lesquelles le fédéral prévoit maintenir le vieux pont ouvert six mois de plus en 2019.

M. Genest affirme que 65 % des travaux sont achevés, un chiffre inférieur à ce qu’il prévoyait.

«C’est tout un défi de finir dans les temps, mais nous avons un plan de match pour y parvenir», a-t-il ajouté.

L’ingénieur a annoncé que les «mesures additionnelles» qui avaient été mises en place à l’automne sont reconduites. Le nombre de travailleurs sur le chantier est ainsi passé de 650 à 850, et des quarts de travail ont été ajoutés.

Des objectifs pour tous

Par ailleurs, M. Genest a indiqué que les travailleurs avaient été rencontrés ces dernières semaines afin de définir les objectifs de chacun pour 2018.

Une initiative qui satisfait Michel Trépanier, président du syndicat Conseil provincial (International), même si celui-ci se dit sceptique quant à la possibilité de terminer les travaux en décembre prochain.

«Quand on voit l’état d’avancement du pylône principal, on peut se poser des questions», dit le syndicaliste.

Il critique également le mode de construction en partenariat public-privé.

«Je crains qu’au final, les travailleurs se retrouvent au milieu d’une chicane entre le gouvernement et le consortium pour savoir qui va payer la facture», dit-il.

Car s’ils s’accordent pour dire que l’ajout de travailleurs représente un surcoût par rapport aux 4,3 milliards $ prévus, ni SSL ni Ottawa n’avancent de chiffres. Quant à savoir qui paiera, la question fait l’objet de négociations. Tout comme la date précise de livraison du pont.

Grosses amendes

«On vise entre le 1er et le 21 décembre, date du début du congé de Noël pour les travailleurs, mais la date doit être négociée», dit M. Genest.

La question est sensible, car de fortes pénalités seront imputées au consortium en cas de retard, soit 100 000 $ par jour la première semaine, puis 400 000 $ par jour, jusqu’à un maximum de 150 millions $.

Dans une poursuite déposée en mars 2017, le consortium reproche au gouvernement d’être responsable des retards, notamment en ne l’ayant pas informé assez tôt des limitations de poids des pièces transportées sur le vieux pont Champlain.

Un extra pour le vieux

Pour le moment, les deux parties refusent toutefois de parler d’un éventuel retard.

Pourtant, la Société des ponts (PJCCI) qui gère l’entretien du vieux pont Champlain a confirmé avoir un plan pour maintenir en vie le vieux pont pendant six mois en 2019. Il en coûterait 10 millions $. Une somme bien inférieure à celle de 200 millions $ par an qui avait été avancée dans un rapport rendu public à l’automne.

«Le 200 millions $ était une réserve maximale, mais nous avons bien ciblé les travaux nécessaires, et leur coût s’élève à 10 millions $», explique Glen Carlin, le patron de PJCCI.Début d’une opération délicate

Depuis jeudi soir, les équipes travaillant sur le nouveau pont Champlain ont entamé une phase délicate qui consiste à fixer bout à bout d’énormes éléments pesant 930 tonnes qui formeront le pont à haubans.

Au total, 15 tranches du pont mesurant 62 mètres de large et 12 de long sont assemblées au pied du pylône principal. Elles sont ensuite montées jusqu’au niveau du tablier grâce à une grue sur mesure. Enfin, elles sont fixées à l’aide de boulons, puis chacune est rattachée à un hauban, à gauche et à droite.

Le directeur du projet, Daniel Genest, estime qu’il faut 21 jours pour exécuter cette manœuvre minutieuse pour chacune des tranches. Mais pour gagner du temps, 12 tranches seront montées du côté du pylône principal, et les trois dernières seront installées simultanément à partir de la Rive-Sud.

Cette opération délicate permet de ne pas bloquer la voie maritime du Saint-Laurent puisqu’aucun pilier dans l’eau n’est requis. Au total, le pont surplombera donc le fleuve sur près de 200 mètres.