«Le petit Spirou»: l’imaginaire de l’enfance (et de Batman)

Avec «Le petit Spirou», le cinéaste français Nicolas Bary revisite le personnage de bande dessinée qui a bercé notre enfance. En entrevue, il détaille sa démarche à la fois moderne et nostalgique tout en lorgnant du côté de la science-fiction et du Québec.

Pour s’attaquer au «Petit Spirou», il fallait s’en affranchir. «J’avais envie d’amener une dimension un peu plus intérieure, [d’aller au-delà] de l’axe de la comédie. J’avais envie d’amener une partie d’introspection», note Nicolas Bary, citant en exemple les films des studios Pixar dans lesquels «il y a toujours un moment qui touche, parce que plus profonds, même si cela reste un film de divertissement.»

Ce Petit Spirou, incarné par Sacha Pinault, va à l’école, comme tous les enfants du monde, où il retrouve sa bande de copains. Or, sa mère (Natacha Régnier) et son grand-père (Pierre Richard) tiennent à ce qu’il soit groom, comme toute sa famille avant lui. Or, le Petit Spirou s’aperçoit bien vite que ce métier ne lui plaît pas et entend bien profiter de ses derniers jours de classe pour conquérir Suzette (Lila Poulet-Berenfeld).

Le fait que le petit garçon ne veuille pas suivre la voie parentale est directement tiré de l’enfance de Nicolas Bary.

«J’ai grandi dans une famille de musiciens classiques, j’ai fait du violon, mes parents sont musiciens tous les deux et c’est vrai que, quand je me suis lancé dans le cinéma, ce n’était pas vraiment un univers qu’ils connaissaient. Il y avait donc un côté de partir à l’aventure, incertain, ainsi que des inquiétudes liées à ce milieu.»

Petit Spirou et Batman, même combat!

Visuellement, «Le petit Spirou» est un mélange surprenant de situations et de dialogues modernes au milieu d’éléments anachroniques ou complètement imaginaires.

«Ce côté rétro moderne est assez mon style. D’ailleurs, aujourd’hui, avec le ¨vintage¨, on n’arrête pas de remettre à la mode des trucs qui se sont passés. Je trouvais amusant d’inclure ça dans la direction artistique du ¨Petit Spirou¨. Les grooms, ce n’est pas un métier contemporain. Et je me suis dit que nous allions le traiter comme dans les films de superhéros dans lesquels le personnage porte un costume complètement aberrant. Batman, c’est quand même un mec moulé dans un costume de chauve-souris. Pourtant, dans la version de Christopher Nolan, c’est assez sérieux, très au premier degré», détaille-t-il.

Petit Spirou fait donc de son uniforme de groom un costume de superhéros, ce qui facilitera d’ailleurs ses relations avec Suzette, et évolue dans un décor fait d’objets détournés comme des valises converties en étagères, et d'autres anciens tel ce vieil ascenseur ou la roulotte de la voyante «trouvée sur LeBonCoin [NDLR: l’équivalent français de Kijiji]».

«D’une certaine façon, je suis assez nostalgique de l’enfance, de tout le côté onirique. Je me suis beaucoup évadé dans mon enfance en me racontant des histoires. Je faisais beaucoup de jeux de rôles avec des copains, etc. Pour moi, un réalisateur, c’est quelqu’un qui rend les rêves réels, qui prend un projet et qui le fait exister», dit Nicolas Bary.

De la science-fiction au Québec

Afin de ne pas être étiqueté du sceau «réalisateur de films pour enfants», le cinéaste se tourne désormais vers la science-fiction. Aujourd’hui, il planche sur deux projets en lien avec Montréal.

Le premier, «Polaris», développé avec la compagnie montréalaise Felix & Paul Studios, dérivé du jeu de rôle du même nom, «est entièrement en réalité virtuelle et se déroule sous l’eau» dans une société futuriste. Quant au second, tout aussi ambitieux et pour lequel Nicolas Bary est en train de parler avec des producteurs montréalais, il s’agit d’un long métrage d’anticipation en anglais «sur le transhumanisme et l’augmentation du corps», détaille cet admirateur de Denis Villeneuve.

«Le petit Spirou» arrive dans les salles du Québec dès le 2 mars après sa présentation en ouverture du Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) le 25 février.