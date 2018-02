Le Québec a des attentes élevées en matière d’infrastructures de transport

Que ce soit pour le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal ou le développement d’un nouveau réseau de transport collectif dans la capitale nationale, le Québec a des attentes élevées en vue du budget fédéral qui sera dévoilé mardi.

«Conclure la deuxième phase du programme d’infrastructures fédéral, ça, pour nous, c’est une priorité élevée», a déclaré samedi le premier ministre Philippe Couillard.

Le plan en matière d’infrastructure présenté dans le premier budget du gouvernement Trudeau prévoyait des investissements de plus de 120 G$ sur 10 ans à l’échelle du pays, mais en deux phases. La première représentait une enveloppe d’un peu plus de 10 G$. Les détails de la seconde phase sont donc très attendus.

En ce qui concerne le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal, «je suis très optimiste pour un dénouement rapide», a dit M. Couillard.

«M. Trudeau a dit publiquement qu’il voulait investir dans la mobilité durable à Québec», a aussi rappelé le premier ministre du Québec.

«Je m’attends (donc) [...] à ce qu’il soit partenaire pour le projet de mobilité de Québec», a-t-il continué.

D'autres projets avec la CDPQ?

Le premier ministre en espère autant dans le futur pour les autres projets d’infrastructures de transport à venir dans la grande région de Montréal, que ce soit pour la ligne rose de la mairesse Valérie Plante, ou d’éventuels projets dans les couronnes Nord et Sud.

M. Couillard n’écarte pas non plus la possibilité que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investisse dans ces projets comme elle l’a fait avec le Réseau express métropolitain (REM). Pas question, toutefois, de sacrifier l’indépendance de la Caisse.

«Jamais on ne va dire à la Caisse de participer, a assuré M. Couillard. Cependant, ils sont libres d’étudier les différents projets et je rappelle que pour eux, la décision est une décision commerciale. Un projet qui n’est pas commercialement rentable, la Caisse n’y participera pas.»