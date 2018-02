Le Salon du vélo de Montréal: pour satisfaire les cyclistes en tout genre

Le Salon du vélo de Montréal est en cours à la Place Bonaventure de Montréal, un rendez-vous annuel incontournable pour les cyclistes en tout genre.

L’édition 2018 est marquée par une hausse de 20% du nombre d’exposants. Des chiffres qui témoignent de l’engouement grandissant pour la pratique de ce sport au Québec, selon l’animateur Yvan Martineau, porte-parole du Salon du Vélo.

«Au Québec 1,9 million de personnes utilisent leur vélo pour aller travailler, ça explosé au cours des dernières années», explique en entrevue l’animateur et passionné de cyclisme.

«Pour ceux qui détestent l’hiver, le salon est un avant-goût de l’été. On est porté à croire que le vélo, ça deux roues, il n’y a pas de moteur, que ce n’est pas porté à évoluer, mais ça continue d’évoluer beaucoup», explique M. Martineau.

Les vélos équipés des composantes de grande qualité peuvent coûter au-delà de 10 000$, et parfois jusqu’à 20 000$. Il n’y a pas de limite.

Vélo électrique

Yvan Martineau souligne que les vélos électriques sont également en forte croissance.

«On était porté à croire que c’était juste pour les personnes vieillissantes ou malades. Mais non, il y a des personnes qui veulent aller travailler à vélo et qui n’ont pas accès à des douches. Elles ne veulent pas arriver en sueur. Par contre en terminant leur journée, là elles peuvent décider de pédaler», explique l’expert.

Certains vélos électriques ont jusqu’à 250 km d’autonomie, une capacité remarquable.

Si le vélo de route demeure toujours populaire, le vélo de montagne est également en forte progression.

«D’un côté on entend beaucoup parler des événements vélos de route, tours cyclistes, Grand défi Pierre Lavoie, le Tour CIBC Charles Bruneau. Mais le vélo de montagne connaît une forte croissance.»

Selon le détaillant en vélos Quilicot, la popularité du vélo de montagne a explosé de 200% au cours des dernières années. «C’est vraiment spectaculaire», s’exclame Yvan Martineau.

Nouveautés

Plus le vélo est populaire, plus il y a des chercheurs et des ingénieurs qui tentent de développer de nouveaux produits adaptés aux besoins des cyclistes.

«Je sais que cette année les fameux vélos Santa Cruz seront au Salon du vélo de Montréal pour la première fois. Il y aura aussi un concepteur-constructeur de vélo québécois qui présentera son vélo entièrement fait de bambou. Bref, il y en a!», conclut Yvan Martineau.

En plus des vélos, des suggestions de destinations, voyages, mais également des pistes d’essai de vélos sont présentes sur place pour des essais routiers.

Le Salon du vélo est en cours jusqu’à dimanche à Montréal

Le Salon du vélo Ottawa-Gatineau aura lieu du 16 au 18 mars prochain.