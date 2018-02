L’Opéra de Montréal invite la boxe dans sa programmation 2018-2019, alors qu’il offrira en première canadienne «Champion», une œuvre du célèbre jazzman Terence Blanchard.

Dans «Champion», le trompettiste Terence Blanchard, à qui l’on doit la trame musicale de plus d’une vingtaine de films («Jungle Fever», «Malcolm X» et «Chi-Raq» du réalisateur Spike Lee), met en musique la vie de l’ancien champion des poids mi-moyens, Emile Griffith. Lors d’un combat en 1962, celui-ci est passé de la gloire à la solitude après avoir assené un coup fatal à son adversaire Benny «The Kid» Paret. Les amours bisexuelles du boxeur Afro-Américain sont également abordées dans l’œuvre lyrique, qui s’installera à la Place des Arts les 26, 29, 31 janvier et 2 février 2019.

Par ailleurs, on apprenait en septembre que le réalisateur Charles Binamé («Elephant Song», «Séraphin – Un homme et son péché» et «Eldorado») faisait ses premières armes à l’opéra. Sa relecture de «Carmen» de Georges Bizet, l’un des opéras les plus joués à travers le monde, tiendra l’affiche de la Salle Wilfrid-Pelletier, au début mai 2019.

Au nombre des autres productions-vedettes de la saison 2018-2019, «L’or du Rhin», le premier des quatre opéras composant le cycle de «L’Anneau de Nibelung» de Wagner, sera entonné en novembre pour la première fois en 20 ans par l’Opéra de Montréal.