Philippe Couillard satisfait du contrôle des armes à feu au Québec

Le premier ministre Philippe Couillard n’a pas l’intention de relancer, au Québec, le débat sur le contrôle des armes à feu qui, du côté américain, bat son plein depuis la fusillade qui a fait 17 morts, dans une école de Floride.

«Je dirais que le Québec est la province canadienne qui en fait le plus (en matière de contrôle des armes à feu)», a souligné M. Couillard, lorsque questionné sur le sujet qui est sur toutes les lèvres aux États-Unis, depuis la fusillade survenue le 13 février dernier.

Le premier ministre, qui s’est entretenu au cours des deux derniers jours avec près d’une dizaine de gouverneurs américains, à Washington, a été à même de constater à quel point il s’agit d’un sujet chaud de l’autre côté de la frontière.

«Ils (les gouverneurs des États américains) sont très très marqués et traumatisés par la tragédie de la Floride, a raconté M. Couillard, au terme de sa visite dans la capitale américaine. On sent qu’il y a une grande réflexion qui se fait, et elle est menée par la jeunesse du pays. Je pense que c’est ça qui est nouveau. On n’a jamais vu ça jusqu’à maintenant. C’est la jeunesse, qui semble dire d’une seule voix : c’est assez.»

Même si l’entrée en vigueur à la fin janvier du registre québécois des armes a suscité des critiques, notamment en provenance des amateurs de chasse, M. Couillard demeure convaincu qu’il s’agit d’une mesure appuyée par la majorité.

«Moi j’habite en région, je suis un chasseur, j’ai deux fusils de chasse, a-t-il souligné. Ce n’est pas un problème d’enregistrer, en ligne, gratuitement, sans burinage, une arme à feu. Ça prend quelques minutes. Et ce n’est pas une chaise, ce n’est pas un fauteuil : c’est une arme à feu. C’est un objet qui est différent, qui doit être traité différemment.»

Question d’équilibre

Malgré les fusillades qui ont eu lieu au Québec au cours des dernières années, le chef libéral n’envisage pas de mesure supplémentaire en matière de contrôle des armes à feu.

Au cours des derniers jours, le président américain Donald Trump a notamment évoqué la possibilité d’offrir un «petit bonus» aux enseignants qui voudront bien s’armer pour mieux protéger leurs élèves.

À Toronto, en Ontario, le plus gros conseil scolaire du pays a décidé, en novembre dernier, de retirer les policiers scolaires de leurs écoles, parce que des élèves se sentaient intimidés par cette présence policière.

«Il faut toujours maintenir une attitude équilibrée, croit M. Couillard. On ne veut pas que nos écoles deviennent des endroits militarisés ou quasi militarisés. Ce n’est pas de ça dont il est question. D’ailleurs, c’est une partie de la discussion américaine ces jours-ci.»

Somme toute, le premier ministre se dit heureux de vivre «dans un pays très pacifique», qui n’a pas «cette culture de la possession de l’arme à feu comme un droit constitutionnel».

N’empêche, «il faut maintenir la garde élevée», a prévenu M. Couillard, qui garde en tête de tristes événements comme ceux de la mosquée de Sainte-Foy ou de Dawson, pour ne nommer que ceux-là.