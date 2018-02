Projet abandonné avec Peugeot Citroën: Couillard persiste et signe

Philippe Couillard persiste et signe: il n’y a jamais eu de projet d’usine de voitures électriques avec Peugeot Citroën, du moins, aucun de présenté au gouvernement du Québec.

D’autres affirment pourtant tout le contraire. Comme cela a été rapporté dans nos pages, vendredi dernier, une source européenne bien au fait du dossier raconte que le projet était si avancé que même les plans de l’usine évaluée à 600 M$ étaient prêts.

«Non. Non. Ce n’est pas vrai. Il n’y a pas de plans d’usine. Ce n’était pas un projet d’usine», a répété le premier ministre Philippe Couillard, lorsque relancé à ce sujet par Le Journal, en marge de sa visite à Washington, samedi.

Après l’annonce en grande pompe faite à Davos, il y a deux ans, seule une étude de faisabilité, jamais complétée, selon le premier ministre, a eu lieu en lien avec ce projet.

«Les partenaires ont décidé ensemble que ce n’était pas commercialement faisable», a réitéré M. Couillard.

Espoir

Pour le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante, le projet semblait pourtant si réel que sa municipalité avait réservé un terrain de 6 M$ pour y construire la future usine. Une option d’achat de 100 000 $ sur ce terrain avait été prise à cette fin.

«Ce projet-là était très avancé pour nous. Ça aurait été majeur. On croyait avoir été sélectionné», a fait savoir le maire Laplante, cette semaine.

«Il n’y a jamais eu de projet d’usine déposé au gouvernement du Québec, assure M. Couillard. Je vais le dire bien clairement: est-ce que des gens avaient des ambitions, des idées? Peut-être. Mais il fallait d’abord voir si tout ça était faisable commercialement.»

Malgré l’abandon de ce projet avec le constructeur automobile français, M. Couillard garde l’espoir que le Québec aura d’autres occasions dans le domaine de la voiture électrique. Il ne croit pas non plus que le Québec ait perdu la face dans cette aventure. «C’est le contraire. Si on avait maintenu un projet commercialement non viable, là, on aurait perdu la face.»