Sauvé par la SPCA, un cochon est mangé par ses nouveaux propriétaires

Un couple de Duncan sur l’île de Vancouver ayant adopté un cochon domestique a soulevé l’ire des internautes la semaine dernière, pour avoir mangé leur petit protégé.

Selon ce que rapporte Global News, l’animal, nommé Molly, avait été recueilli par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) locale.

Le cochon avait été retiré à son ancien propriétaire au terme d’une enquête pour cruauté animale. Un couple avait ensuite adopté Molly à la fin du mois de janvier.

Or, moins d’un mois plus tard, le couple a publié sur les réseaux sociaux des images et des vidéos le montrant en train d’assaisonner la viande de l’animal et se préparant à la manger.

«Nous ne laissons jamais des gens adopter un animal pour le manger, a assuré à Global News Lorie Chortyk, porte-parole de la SPCA de la Colombie-Britannique. Les gens qui ont adopté Molly ont même promis par écrit: "non, nous n’utiliserons pas cet animal à des fins alimentaires".»

Bien que la loi ne permette pas de sévir contre des personnes décidant de manger leur animal de compagnie, la SPCA a tout de même envoyé ses employés pour tenter de s’assurer que Molly a été tuée sans cruauté.

Selon Global News, les propriétaires en question se seraient finalement rendu compte qu’ils ne savaient pas comment prendre soin de l’animal et auraient alors pris la décision de le tuer et de le manger.