Un autre Québécois séduit les juges de «The Voice»

Après Simon Morin la semaine dernière, un autre Québécois a séduit le plateau français de l’émission The Voice, samedi. Ryan Kennedy a fait retourner les quatre coachs de la compétition avec une chanson d’Elton John, lors de son audition à l’aveugle.

L’auteur-compositeur-interprète, derrière le succès radiophonique Honest Song, était déjà passé à La Voix, au Québec en 2016. L’automne dernier, la production de The Voice, diffusé à TF1, l’a repéré et invité à participer au concours musical de l’autre côté de l’Atlantique. Mais il a refusé.

«J’en ai fait un concours, dit-il en parlant de La Voix, et c’était correct comme ça. Je ne voulais pas en refaire. Mais ils ont insisté et m’ont dit «on veut vraiment que tu viennes». Il me paie un voyage en France pour chanter une minute et demie en échange. Et je n’étais jamais allé à Paris. Alors j’ai fini par dire oui».

Samedi soir, devant six millions de téléspectateurs, il a offert une version folk de Rocket Man, d’Elton John. «J’aimais cette chanson-là, et j’en fais une version un peu différente à la guitare. Je trouvais que c’était cool et que ça plairait aux juges», a-t-il confié lors d’un entretien plus tôt cette semaine.

Dans l’équipe de Zazie

Entre Florent Pagny, Zazie, Mika et Pascal Obispo, qui se sont tous retournés pour le couvrir d’éloges, le choix de Kennedy s’est arrêté sur Zazie.

Elle a entre autres apprécié son style et dit qu’il était différent. «On n’a pas entendu cette voix-là avant. Vous faites du Ryan», a-t-elle commenté.

«À part Mika, raconte Ryan Kennedy, je ne connaissais pas beaucoup les autres coachs. Mais ma coach vocal m’a dit qu’elle était très gentille, c’est pour ça que je l’ai choisie.»

Chercher la visibilité

Ryan Kennedy a fait paraître à l’automne dernier son 2e album, Love Is Gold.

«Je suis vraiment allé là pour chercher de la visibilité en France, précise-t-il. Je veux aller chercher un «label» qui va s’occuper des spectacles, et de faire passer mes chansons là-bas.»

Ryan Kennedy sort un nouvel extrait lundi. Il lance la version française de sa chanson Morin Heights, dont Tire le coyote co-signe l'adaptation avec lui.