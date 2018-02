Éric Lapointe chante «N’importe quoi» pour une candidate de «La Voix»

La sixième saison de La Voix était la bonne pour Stéphanie Veillette, elle qui n'avait vu aucune chaise se retourner pour elle l’an passé.

La candidate a cassé la baraque avec sa reprise du classique You Shook Me All Night Long du group AC/DC.

Si les quatre coachs se sont retournés pour elle, c’est le rockeur du groupe, Éric Lapointe, qui en a fait le plus pour convaincre la dernière participante de la troisième soirée des Auditions à l’aveugle de se joindre à son équipe.

«Avec ton choix de chanson, tu m’avais de ton bord en partant, a raconté coach Éric. D’après moi, toi pis moi ça marcherait fort.»

Après avoir invité la concurrente à prendre place dans son fauteuil rouge, il lui a ensuite chanté la pomme en entonnant, juste pour elle, son grand succès N’importe quoi.

La stratégie a fonctionné, puisque Stéphanie a choisi Éric pour la coacher, et ce, même s’il ne s’était pas retourné pour elle l’an dernier.

La concurrente, qui a un tatouage en l’honneur de coach Éric, aura donc la chance de travailler avec son idole.