La Réserve navale est en mode séduction pour recruter de nouveaux plongeurs, notamment des femmes, qui se comptent sur les doigts d’une main à l’heure actuelle.

«D’avoir plusieurs marins qui sont prêts, sur une base volontaire, ça amène une flexibilité pour la force régulière», explique le commandant Mathieu Leroux, en marge d’un exercice de plongée qui se tenait samedi dans le bassin Louise, à Québec.

La Réserve navale mise présentement sur un effectif d’environ 3500 personnes. Elle espère le porter à plus de 6000 d’ici une dizaine d’années, en doublant l’effectif de chacun de ses corps de métier.

«Quand les tests médicaux sont passés, c’est à la portée de n’importe qui ayant la volonté de le faire», affirme le maître de première classe Dominic Thibault.

Appel à la gent féminine

Le milieu militaire est typiquement masculin pour une pléiade de raisons. L’équipement de plongée est un obstacle en soi, alors que ses 70 kilos sont la plupart du temps supérieurs au poids d’une femme.

«On s’y habitue!», assure la plongeuse Andrée Deshaies, qui estime que ses collègues féminines se comptent sur les doigts d’une main. «En deux ans, je n’ai jamais croisé une autre plongeuse.»

«C’est probablement le type de métier où il y a le moins de représentation de femmes», avoue le commandant Mathieu Leroux, bien que les femmes forment «plus de 20 %» des effectifs de la marine.

«Idéalement, on aimerait avoir 50 % de femmes et plus de diversité ethnique. On veut représenter la population le mieux possible. On fait beaucoup de publicité pour montrer qu’il y a de la place pour les femmes et des tonnes de métiers pour elles», assure M. Leroux.Exercice militaire

Des plongeurs de la Réserve navale se sont exercés en eaux glaciales, samedi après-midi, au bassin Louise, à Québec.

Ils étaient plus de 25 plongeurs en provenance d’un peu partout au pays à enfiler le lourd équipement pour ensuite s’aventurer dans l’eau dont la température frôle le point de congélation.

«Quand on est sous la glace, on veut surtout enseigner les points de sécurité en premier. Une fois l’obstacle de la glace passé, à 50 mètres de profondeur, ça ne fait plus de différence qu’il y ait de la glace ou non», précise le maître de première classe Dominic Thibault.

«En raison des conditions climatiques, c’est nous, au Québec, qui avons la tâche de coordonner l’entraînement annuel», indique-t-il.

En chiffres

6000: Objectif de réservistes d’ici environ 10 ans

3500: Personnes enrôlées dans la Réserve navale actuellement, dont 75 plongeurs qualifiés

6 pour 1: Ratio espéré, soit 6 réservistes formés pour chaque réserviste disponible au moment d’une mission

70 kg: Poids de l’équipement pour plonger