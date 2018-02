L’aéroport de Québec paralysé par des outils

L’aéroport de Québec a été paralysé durant plus de deux heures, dimanche, en raison d’un bagage suspect, qui s’est finalement avéré être des outils de construction.

Des «mesures d’urgence» ont été déclenchées après que le bagage en question ait été soumis aux rayons X vers 16h. La même valise avait pourtant suscité l’attention pour les mêmes raisons, quelques heures plus tôt, à l’aéroport de Montréal, comme quoi le message ne s’était pas rendu comme il se doit à Québec.

Quelques vols ont dû patienter avant de décoller, tandis que les avions prêts à apponter ont également dû se résoudre à attendre. Des policiers du Service de police de la Ville de Québec et de la Sûreté du Québec se sont déplacés, pour finalement constater la fausse alerte. Les activités ont repris leur cours normal à 18h30, soit plus de deux heures plus tard.

Le bagage, que l’on soupçonnait être des explosifs, ne contenait finalement que du matériel de construction.

«Du matériel de construction, c’est assez dense pour paraître suspect sous les rayons X. Ça peut être des pinces, des tournevis, des morceaux de métal, par exemple», indique le directeur des communications de l’aéroport Jean-Lesage, Mathieu Claise.

Déjà signalé à Montréal

Le bagage accompagnait un vol en provenance de Montréal vers les Îles-de-la-Madeleine, qui transitait par Québec.

Les autorités aéroportuaires avaient aussi procédé à des vérifications poussées avant son départ de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau.

Une fois le danger écarté, une étiquette a été apposée sur le bagage, puis celui-ci s’est envolé.

De toute évidence, le message ne s’est pas rendu comme il se doit à Québec. L’étiquette était bel et bien sur bagage, mais un quiproquo est survenu au moment de l’identifier.

«Après le rayon X, il a fallu vérifier l’étiquetage. Ç’a pris un peu de temps pour faire les vérifications. Il fallait vraiment s’assurer qu’on parlait du même bagage qui avait été considéré suspect à Montréal», explique M. Claise, qui estime que ce genre d’incident est «rare».

«Il n’y a aucune chance à prendre là-dedans. C’est toujours préférable d’être plus prudent», plaide-t-il.