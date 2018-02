Maurice Richard aura un train à son nom à Ottawa

Le célèbre hockeyeur du Canadien Maurice Richard sera honoré par la société de transport d'Ottawa, qui donnera le nom de «Rocket Richard» à l'un de ses 40 trains légers.

Ce nom a été retenu sur 1899 propositions soumises par des jeunes et des enfants de 16 ans et moins en vue du lancement de la Ligne de la Confédération de l’O-Train. Ceux-ci devaient proposer des noms évoquant Ottawa ou le Canada, en lien avec la nature, l'histoire ou la culture canadienne. Les 40 noms retenus ont été dévoilés samedi.

Dans le domaine du hockey, le nom de Lord Stanley, qui a fait don de la fameuse coupe portant son nom dans la Ligue nationale de hockey, a aussi été retenu par la Ville d'Ottawa.

L'un des trains portera le nom de Nathan Cirillo, qui avait été tué alors qu'il montait la garde devant le Monument commémoratif de guerre du Canada en octobre 2014. Le nom de Gord Downie, chanteur du groupe Tragically Hip décédé l'automne dernier, a aussi été retenu.

Des trains évoqueront aussi l'histoire du Canada en arborant les noms de personnages comme Jacques Cartier, Samuel de Champlain et Louis Riel.

D'autres noms évoquent la culture canadienne, comme «La bernache du Canada», «Orignal majestueux» et «Coquelicot», tandis que certains, comme «Inuksuk» et «Totem», font référence aux Inuits et aux Premières Nations.

Le nouveau système de train léger, qui desservira le cœur de la capitale, entrera en fonction cette année.