Nouvelle source d’embarras pour le Canada à l’occasion de la visite de Trudeau en Inde

La controverse aura suivi le premier ministre Justin Trudeau jusqu’à la toute fin de sa récente visite officielle en Inde suggèrent un article et une vidéo publiés par des médias locaux, samedi.

La chaîne de télévision Times Now et un de ses fournisseurs de nouvelles, «The Times of India», ont rapporté que la carte de l’Inde qui a été affichée sur la scène du conclave 2018 des jeunes faiseurs de changement, à New Delhi, pendant une allocution de M. Trudeau, samedi, n’était pas juste. Il s’agissait de la dernière activité publique officielle du premier ministre canadien en Inde.

Selon ces deux médias, la carte ne représentait pas correctement l’État du Jammu-et-Cachemire qui fait l’objet d’un litige territorial entre l’Inde, le Pakistan et la Chine, ne montrant pas l’entièreté de ce qui est appelé en Inde le «Cachemire occupé par le Pakistan».

Or, lit-on sur le site de Times Now, «l’Inde a fermement maintenu que le Cachemire occupé par le Pakistan est une partie de l’Inde et qu’il a été envahi par le Pakistan». «La distorsion de la carte se présente comme un embarras politique de plus pour le gouvernement canadien.»

La visite de M. Trudeau avait déjà créé des vagues en Inde plus tôt au cours de la semaine lorsqu’il a été su que Jaspal Atwal, un extrémiste sikh condamné au Canada pour tentative de meurtre en 1986 sur la personne d’un ministre indien en Colombie-Britannique, avait assisté à un événement du programme de Justin Trudeau en Inde et qu’il avait été invité à une réception officielle organisée par le Haut-Commissariat du Canada à New Delhi dans le cadre de la visite du premier ministre.

L’invitation faite à Jaspal Atwal pour la réception de New Delhi a finalement été révoquée, mais l’épisode a soulevé de vives critiques et plusieurs questions, autant en Inde qu’au Canada.

Justin Trudeau a promis de faire le point sur cet impair avec le député libéral Randeep Sarai, qui serait à l’origine des invitations faites à Jaspal Atwal.