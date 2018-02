Opération majeure contre le crime organisé

Plus de 75 bars dans dix régions du Québec ont reçu la visite de policiers samedi soir, dans le cadre d’une opération conjointe entre la Sûreté du Québec et plusieurs corps policiers municipaux.

L’opération «CIBLER» (Concertation contre l’intimidation dans les bars licenciés avec l’équipe de renseignement) avait pour but de démontrer la force des services policiers québécois. Les policiers espéraient, par leur présence, envoyer un message aux personnes qui se servent de ces lieux dans le cadre d’activités illégales, en particulier le crime organisé et le trafic de stupéfiants, selon la Sûreté du Québec (SQ).

«Ce n’est pas une opération de répression, ça vise à envoyer un message clair qu’on est là et qu’on prend ces dossiers au sérieux, a expliqué Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la SQ. C’est aussi pour montrer qu’on est là pour porter assistance aux tenanciers de ces établissements.»

La SQ espère que cette nouvelle opération rendra les tenanciers plus enclins à confier aux policiers des renseignements sur de potentielles activités criminelles renforcera. D’autres opérations policières sont d’ailleurs à prévoir pour protéger davantage ces personnes contre l’intimidation qu’elles pourraient subir afin de garder le silence.

Huit corps policiers municipaux, dont ceux de Québec, Gatineau, Lévis, Trois-Rivières et Granby, ont pris part à l’opération de samedi soir.

Une stratégie efficace

L’opération «CIBLER» s’inscrit dans la continuité de l’opération Synergie, menée en novembre dernier, et dont l’efficacité s’est avérée, selon M. Bibeau.

«L’opération Synergie était un projet-pilote, dans le but d’établir une stratégie pour recueillir des renseignements, a-t-il ajouté. Avec "CIBLER", on met cette stratégie en branle de façon plus permanente.»

Selon le bilan publié en novembre par la SQ, Synergie a permis d’identifier «plus d’une centaine d’individus d’intérêt» et d’en arrêter trois. Il a toutefois été impossible de savoir dimanche si des arrestations ont été faites dans le cadre de l’opération «CIBLER», bien que la SQ confirme que des personnes ont été contrôlées.