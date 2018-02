Pour maigrir, oubliez les calories et préférez la qualité des aliments

Couper sur les sucres ajoutés et les aliments transformés permettrait de perdre tout aussi efficacement du poids qu'en adoptant une diète basée sur le nombre de calories ingérées, laisse croire une étude menée à l'Université Stanford, en Californie.

Selon les chercheurs, remplacer les aliments hautement transformés et sucrés, comme les pâtisseries et les produits de boulangerie, par des fruits, des légumes et des aliments complets permet de perdre du poids, et ce, sans même avoir à se soucier du nombre de calories.

Pour parvenir à ce résultat, les auteurs de l'étude ont soumis 609 personnes âgées de 18 à 50 ans pendant un an à une diète faible en sucre ou à une diète faible en gras. Dans les deux cas, les cobayes rencontraient des diététistes qui les guidaient dans des choix alimentaires appropriés à leur diète, tout en les invitant à mettre de côté les aliments hautement transformés. Les participants pouvaient toutefois manger autant qu'ils le voulaient.

«Nous avons fait valoir aux participants des deux groupes encore et encore que nous voulions qu'ils mangent des aliments de bonne qualité. [...] Nous avons dit "n'allez pas acheter un brownie faible en gras juste parce qu'il est faible en gras"», a expliqué le responsable de l'étude, le Dr Christopher Gardner, en entrevue avec le «New York Times».

Les chercheurs n'ont noté aucune différence significative entre les deux régimes quant à leur efficacité, ce qui laisse croire que l'important, c'est surtout d'opter pour une alimentation de qualité.

Les participants qui ont affiché les meilleurs résultats ont drastiquement changé la qualité de leur alimentation. «Ils ne mangent plus dans leur voiture ou devant la télévision, ils cuisinent plus à la maison et mangent en famille», a souligné le Dr Gardner.

«Il est temps pour les États-Unis et les politiques d'autres pays de cesser de mettre l'emphase sur le décompte des calories», a renchéri le Dr Dariush Mozaffarian, un cardiologue spécialisé en nutrition qui a pris connaissance de l'étude, lors d'une entrevue avec le «New York Times».

Par ailleurs, les chercheurs ont voulu déterminer si des facteurs biologiques pouvaient influencer le type de diète convenant le mieux à une personne. Les gènes des participants à l’étude ne semblent toutefois pas avoir eu d'incidence sur les effets de leur diète.