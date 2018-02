Un homme poignardé après une dispute

Un homme de 22 ans a été poignardé dimanche matin, dans l’arrondissement de Ville-Marie, à Montréal.

Les policiers ont retrouvé le jeune homme vers 3 h 40, le visage ensanglanté, à l’angle de la rue Guy et du boulevard de Maisonneuve Ouest. Après examen, ils découvrent qu’il a été poignardé dans le dos, probablement après une altercation avec plusieurs autres personnes.

«La victime aurait eu un conflit avec plusieurs personnes au coin de la rue Crescent et [du boulevard de] Maisonneuve. Durant l’altercation, il aurait été poignardé», a confirmé Jean-Pierre Brodeur, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L’homme a été transporté à l’hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie, selon le SPVM. Des enquêteurs et une escouade canine ont été envoyés sur les lieux afin de déterminer les circonstances de l’événement et de tenter de trouver l’agresseur. Aucune arrestation n’a été faite pour l’instant.