Un printemps pluvieux se dessine à l’horizon

Les Québécois doivent se préparer à un printemps pluvieux et possiblement à de nouveaux épisodes d’inondations, selon des modèles météorologiques à long terme.

«Ça va dépendre [de l’ampleur] des précipitations qui arrivent en mars-avril. C’est surtout ça que les gens craignent. Si le printemps est très arrosé, c’est là qu’on craint des inondations», décrit le météorologue Gilles Brien.

Des modèles météorologiques à long terme parus ces derniers jours laissent entrevoir un printemps où les épisodes de pluie seront fréquents au Québec, surtout dans l’ouest.

«La trajectoire principale devrait traverser la région des Grands Lacs, ce qui entraînera un plus grand nombre de jours de neige et de pluie», indique de son côté le météorologue d’AccuWeather Brett Anderson.

Cela pourrait contribuer à venir gonfler le débit des cours d’eau au Québec, d’autant que les sols sont déjà gorgés d’eau par les chutes importantes de neige cet hiver, explique Gilles Brien.

«Les sols risquent d’être très saturés d’eau et donc, lorsque le soleil du printemps va les chauffer, ça vient créer de l’évaporation et donc plus de nuages. Et qui dit plus de nuages, dit un temps un peu plus frais que la normale», décrit également Gilles Brien.

La situation est surveillée de très près au gouvernement.

Déjà, quelques débordements ont été constatés la semaine dernière sur certaines rivières, mais leur niveau revenait peu à peu à la normale, explique le chef de service au Centre des opérations gouvernementales, Jean Savard.

«Nous sommes en lien constant avec les endroits où il y a des zones sinistrées, où il pourrait y avoir des risques [d’inondations]», explique M. Savard, qui croit que ce printemps s’annonce bien mieux que l’an dernier au chapitre des inondations.

Système à surveiller

Toutefois, l’hiver n’est pas terminé pour autant. Des quantités appréciables de neige sont attendues dimanche dans la région de Québec, en Beauce et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon Environnement Canada, une importante dépression pourrait laisser jusqu’à 15 centimètres de neige dans ces régions à partir de la mi-journée. Une «forte restriction» de la visibilité est anticipée.

Le mercure légèrement au-dessus du point de congélation attendu lors des prochains jours marque vraisemblablement une première transition vers le temps doux du printemps. Les températures extrêmement froides qu’a connues la province en janvier pourraient ne pas revenir avant l’hiver prochain.

«On constate que le vortex polaire s’est déplacé plus à l’est et que c’est maintenant l’Europe qui connaît des épisodes de froid», constate Gilles Brien.

- Avec la collaboration d’Arnaud Koenig-Soutière