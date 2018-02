La sortie de la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Diane Francoeur, contre les médias en fin de semaine dernière a fortement fait réagir les jouteurs.

Mme Francoeur a accusé les médias de verser dans la désinformation dans le traitement de son entente conclue avec le gouvernement Couillard.

«Les "fake news" deviennent la vérité de ceux qui nous accusent de nous être fait greffer un portefeuille à la place du cœur. Sachez que vos collègues qui ont voté massivement (99%) en faveur de l’entente ne fréquentent pas les monstres obsédés par l’argent que décrivent les médias», a-t-elle écrit à ses membres.

«C’est une extrême maladresse de sa part. Elle a gagné son combat en tant que présidente de la FMSQ. C’est le moment de "s’écraser" et de laisser passer la tempête pour passer à autre chose. Pourquoi elle s’en va ajouter de l’huile sur le feu? C’est le contraire du bon sens», a fait savoir Luc Lavoie.

Pour Bernard Drainville, la présidente de la FMSQ ne s’adressait pas à ses membres dans cette lettre, mais plutôt directement aux médias.

«Elle dit qu’on a été trop sévère avec les médecins spécialistes (...) Mais excusez-moi, on a tu le droit de la critiquer la madame? On a-tu le droit de critiquer la Fédération des médecins spécialistes? On a-tu le droit de trouver que, passé 400 000 dollars par année, le rattrapage est pas mal terminé et qu’il serait temps de mettre l’argent ailleurs? (...) Elle est au-dessus de ça elle?», a-t-il lancé.

«À lire ses propos, elle était faite pour s’entendre avec Barrette», a renchéri Luc Lavoie.

Des médecins gênés

Les participants à La Joute sont aussi revenus sur les déclarations de certains médecins spécialistes qui se disent «gênés» par l’entente intervenue entre leur Fédération et le gouvernement provincial.

«Je trouve particulier d’entendre des médecins dénoncer sur la place publique leur propre fédération. C’est très honorable de leur part, mais je pense qu’ils sentent que la pression populaire est très forte», a avancé Caroline St-Hilaire.

Elle les invite donc à tenir une réunion extraordinaire pour revenir en arrière.

«C’est quand même scandaleux. Ce n’est pas juste Gaétan Barrette et le gouvernement. Ils n’ont pas imposé cette entente-là, ils l’ont négociée. Qu’ils reviennent à la table s’il y a tant de médecins que ça qui dénoncent cette entente.»