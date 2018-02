Anne Guérette sereine avec sa défaite électorale

Trois mois après avoir tiré sa révérence de la politique municipale, la candidate à la mairie de Québec Anne Guérette se dit sereine avec sa défaite électorale.

Rencontrée en plein cœur du district qu'elle a représenté pendant 10 ans, l'ex-aspirante à la mairie de Québec n'a rien perdu de sa passion pour sa communauté.

«J'ai besoin de faire quelque chose qui a un sens. Je ne veux pas faire de l'argent pour faire de l'argent, mais je profite de ce recul, de cette pause, pour prendre du temps pour moi, a expliqué Anne Guérette, en entrevue à TVA Nouvelles. Un de mes plaisirs coupables, c'est de prendre le temps de boire mon café le matin. On ne s'en rend pas compte, mais la politique, ça tient occupée!»

L'ex-politicienne a reconnu que la défaite avait d'abord été difficile à accepter.

«Les premiers jours, j'ai ressenti un peu d'amertume, parce que j'aurais voulu faire plus, j'aurais voulu faire un meilleur "score" et amener le parti [Démocratie Québec] plus loin. Mais je tourne la page parce que le passé, c'est le passé».

Celle qui a fondé Démocratie Québec en 2012 ne semble pas avoir de plan de carrière, du moins pour l'instant.

«Je prends du recul. Les 10 dernières années représentent la dernière grande étape dans ma vie professionnelle. Il y a eu d'autres choses avant, et là, je me dis qu'il a certainement devant moi un ou plusieurs défis où je pourrai faire une différence dans ma communauté de différentes manières.»

Un saut en politique provinciale?

Anne Guérette avoue avoir été approchée pour faire le saut en politique provinciale aux prochaines élections générales, une offre qu'elle a déclinée.

«La politique pour faire de la politique, ça ne m’intéresse pas. Moi, je veux influencer le changement aux bénéfices de nos enfants et des futures générations. Ça peut se faire de différente manière, pas juste par la politique», a souligné Mme Guérette en évoquant «la philanthropie, le communautaire, les affaires et même les communications.»

Le 7 novembre 2017, Anne Guérette a annoncé qu'elle quittait la vie politique et, du même coup, la chefferie de Démocratie Québec.