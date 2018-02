Appels Wi-Fi gratuits à l’étranger pour des clients de Vidéotron

Les clients de Vidéotron pourront faire gratuitement des appels Wi-Fi sans application sur leur téléphone cellulaire lorsqu’ils seront à l’étranger.

Vidéotron a annoncé lundi qu’il devient le premier fournisseur au pays à permettre de faire des appels Wi-Fi sans frais vers le Canada ou un numéro local à l’étranger, et ce dans une centaine de pays. Ce service qui a été lancé lundi par Vidéotron s’applique aussi aux textos.

«Nous sommes persuadés que cette toute nouvelle génération de services de voix sur le mobile facilitera la vie de nos clients, tant en voyage qu’à la maison, en plus de répondre à leurs besoins», a souligné Bertrand Hébert, vice-président marketing de Vidéotron, par communiqué lundi.

Cette offre s’applique aux clients de Vidéotron dotés d’un appareil mobile muni de la technologie Voix par LTE (VoLTE), ainsi que d’une carte SIM et d’un forfait mobile compatible avec la technologie VoLTE.

Les iPhone 7 et 7+, 8 et 8+, X tout comme les Samsung Galaxy S7 et S7 Edge sont parmi les appareils munis du service VoLTE qui permet de parler au téléphone en passant par du Wi-Fi au lieu de la connexion cellulaire en vigueur, et ce, sans passer par un service lié à l’internet.

La compagnie de télécommunication montréalaise souligne qu’en plus d’être utile pour éviter des frais d’interurbain à l’étranger, cette technologie permet de maintenir une conversation dans des endroits où les ondes cellulaires ont de la difficulté à se rendre comme dans un sous-sol ou un tunnel. Le Wi-Fi prend alors la relève sans interruption de la conversation.

Environ 10 % des clients mobiles de Vidéotron ont accès à ce service, soit plus ou moins 100 000 personnes.