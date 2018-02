Congés de maladie trop coûteux pour le CIUSSS en Mauricie

La direction du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec est tellement préoccupée par les coûts reliés à l'explosion des congés de maladie chez ses employés qu’elle demande aux médecins traitants de reconsidérer des retours au travail.

Le 16 février dernier, les médecins traitants du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ont reçu une lettre de leurs patrons soulignant l’augmentation «appréciable des absences en assurance salaire» coûtait très cher.

La lettre signée par le président du CIUSSS, Martin Beaumont, et le président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP), Jocelyn Gervais, indique que la facture liée à ces absences a «explosé» au cours des dernières années et risque d’atteindre 36 M$ cette année.

La direction soutient aussi qu’il y a «un impact potentiel sur les soins dispensés» à la population «en raison de la difficulté à remplacer cette main d’œuvre absente».

«À titre de partenaires privilégiés dans la réalisation de la mission du CIUSSS MCQ, nous vous interpellons afin de vous sensibiliser aux impacts au plan humain et financier que la situation de l’assurance salaire peut avoir sur notre offre de service à la population», relate la missive, indiquant que la direction a élaboré un plan d’action pour la présence au travail.

Ainsi, les patrons invitent leurs médecins à consulter le Guide de l’employeur concernant le traitement des périodes d’absence pour invalidité. «Il s’agit d’un outil qui pourrait vous aider dans la gestion quotidienne de vos dossiers», mentionne le document, précisant que le CIUSSS ne veut toutefois pas «remettre en doute» leur «jugement clinique».

La lettre se termine en affirmant que «la situation de l’assurance salaire dans l’établissement est rendue à ce point préoccupante qu’elle requiert l’attention et la collaboration de toutes les personnes concernées».

Intimidation

Les employés qui se sont confiés principalement sur les réseaux sociaux trouvent aberrant que la direction du CIUSSS leur demande aux médecins de revoir leurs critères d’arrêt de travail pour des patients qui œuvrent dans le réseau de la santé.

Ils considèrent cette lettre comme de l’intimidation. «On a déjà un travail difficile, on est épuisés par le système. Plusieurs infirmières travaillent encore, mais sont à bout de souffle et des boss osent envoyer ce genre de message aux médecins», a mentionné, offusquée, une travailleuse du réseau de la santé de la Mauricie.

«Mon employeur demande à nos médecins de famille d’éviter de nous mettre en arrêt de travail pour burn-out et parce que ça coûte cher et que ça crée de la pénurie ... c’est non seulement de l’esclavage, mais de sa faute si les employés tombent», a également affirmé une infirmière de cet endroit.

Défense

Le directeur des ressources humaines de l’organisation, Louis Brunelle, assure qu’il s’agit simplement d’une lettre de sensibilisation adressée à leurs partenaires médecins et non d’une directive.

«C’est sûr qu’on met en relief le fait que ça coûte très cher et qu’il y a beaucoup de monde en absence. C’est difficile», soutient-il, assurant que le but n’était pas de s’ingérer dans le travail des médecins.

Il dit plutôt vouloir travailler avec les médecins pour faciliter les retours progressifs et «diminuer la pression» sur les ressources. «On verra ce que l’on peut faire pour rassurer les gens».