Corridor de sécurité : le nombre d’infractions coupables en baisse

Le violent accident qui a coûté la vie à un employé de Transports Québec, vendredi soir à Montréal, relance une fois de plus la question de la sécurité des travailleurs sur les chantiers routiers de la province.

Les données de la Société de l’assurance automobile du Québec démontrent que les infractions coupables pour le non-respect du corridor de sécurité sont en forte baisse depuis l’instauration du règlement en août 2012.

En effet, alors qu’elles étaient au nombre de 3712 en 2013, les infractions coupables sont passées à 2705 en 2014, puis à 1984 en 2015 pour finalement atteindre 1498 en 2016.

Malgré le fait que ces données pourraient laisser entendre que le comportement des automobilistes change et que ces derniers respectent davantage le corridor de sécurité, le son de cloche sur le terrain est tout autre chez les signaleurs et les opérateurs de remorqueuse.

«Ils sont un petit peu sauvages. Ils n’écoutent pas ce qu’on dit et ils s’en foutent pas mal. J’ai failli me faire rentrer dedans plusieurs fois déjà», affirme une signaleuse, Roxane Boulay, à TVA Nouvelles. «On est là comme décoration», ajoute-t-elle.

L’homme qui serait à l’origine de l’accident au rond-point Dorval, vendredi, a comparu lundi au palais de justice de Montréal. Vincent Lemay, 38 ans, a été remis en liberté en attente de la suite des procédures.

Outre le dépôt d’une caution de 5000$, Lemay ne devra pas boire d’alcool, et il ne pourra pas prendre le volant entre 21h et 5h. Il devra continuer à habiter son domicile à Saint-Zotique, et ses proches devront débourser pour un suivi psychologique.