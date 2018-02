De directeur du SPVM à chef de division à la Ville de Montréal

Les nouvelles tâches de Philippe Pichet, suspendu de ses fonctions de directeur dans le cadre de la réorganisation en cours au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), sont maintenant connues.

M. Pichet passe de directeur du SPVM à chef de division de la sécurité pour la Ville tout en conservant son salaire de 237 295$.

Depuis quelques semaines, son rôle n'était pas clair.

On indiquait qu'il allait superviser les agents de sécurité sans toutefois dévoiler les détails du nouveau travail qu'on lui avait confié.

Dans un courriel en réponse aux questions de TVA Nouvelles, la Ville de Montréal explique que «la mutation de Philippe Pichet au poste de chef de division de la sécurité permettra à la division du Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) de réaliser sa mission qui consiste, notamment, à fournir des services de gardiennage et de patrouille pour assurer la sécurité et la protection des personnes, des immeubles et des biens de la Ville. L'expertise de M. Pichet sera bénéfique au SGPI et à la Ville dans son ensemble, notamment pour maintenir les niveaux de sécurité des installations, assurer l'intégralité des plans de protection en vigueur et assurer l'efficacité des opérations sur le terrain.»

On ajoute que les connaissances de M. Pichet contribueront à poursuivre la bonification de l'offre de service du SGPI en matière de sécurité, notamment les éléments suivants:

- Fournir des services de gardiennage et de patrouille;

- Émettre les cartes de sécurité et d’accès;

- Entretenir et inspecter les systèmes de sécurité, caméras et contrôles d’accès;

- Établir des normes de sécurité par type de bâtiment;

- Réaliser des études de risques;

- Réaliser des plans d’évacuation, de mesures d’urgence, de sécurité incendie et des plans particuliers d’intervention;

- Fournir une expertise-conseil en sécurité.

Philippe Pichet est entré en fonction comme chef de division de la sécurité la semaine dernière.