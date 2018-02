Des produits québécois dans les sacs-cadeaux des Oscars

Pour une seconde année d’affilée, deux produits québécois ont été inclus dans les célèbres sacs-cadeaux qui seront remis aux vedettes nommées pour les prix les plus importants aux Oscars dimanche soir.

Ces paquets offerts aux vedettes comprennent des cadeaux aussi extravagants que des colliers de diamants, des séances d’entraînement privées et des voyages de luxe en Grèce, à Hawaï et en Tanzanie.

Si l’organisation des Oscars s’est dissociée de ces traditionnels sacs-cadeaux il y a plusieurs années déjà, ceux-ci continuent d’attirer l’attention à cause de la valeur de l’ensemble des produits qu’on y retrouve, qui s’élève généralement à plus de 100 000 $. Préparés par la firme Distinctive Assets, ces sacs sont offerts aux 25 artistes nommés dans cinq des catégories principales, dont celles de meilleurs acteurs, meilleures actrices et meilleurs réalisateurs.

Comme l’an passé, deux produits de chez nous figurent dans les sacs-cadeaux que recevront les Meryl Streep, Denzel Washington et Margot Robbie au lendemain du gala des Oscars. Pour une sixième année d’affilée, on y retrouvera donc une sélection de produits de l’érable de l’entreprise québécoise Rouge Maple. Les vedettes hollywoodiennes recevront notamment du sirop d’érable biologique, mais aussi un certificat d’adoption pour un érable québécois.

Cadeaux variés

Le Cube Positif, une autre création québécoise, a aussi été inclus dans le sac-cadeau pour une seconde année d’affilée. Cette petite boîte en bois conçue par l’entreprise Bangarang comprend 199 cartes proposant chacune une citation inspirante ou une action positive à réaliser.

«L’an passé, c’était la première fois que le Cube Positif était inclus dans le sac-cadeau et je dois dire que ç’a apporté beaucoup de visibilité à notre création», a souligné Martin Brouillard, de Bangarang.

«Je ne cacherais pas qu’il faut débourser un montant important pour que son produit se retrouve dans les sacs-cadeaux. Mais la personne qui s’occupe des sacs a tellement eu un coup de cœur pour notre Cube Positif qu’elle nous a fait un bon prix cette année.»

Les sacs-cadeaux contiennent chacun plus d’une soixantaine d’articles, dont la valeur varie de un dollar à plusieurs milliers de dollars. La liste des produits que l’on trouve dans le paquet comprend des cadeaux aussi variés que des bijoux, un séjour de 12 jours en Tanzanie, un forfait d’une semaine dans un hôtel de luxe à Hawaï, une retraite fermée dans un spa californien réputé, des faux cils, des produits anti-âge et des séances privées avec l’entraîneur des vedettes, Alexis Seletzki. Comme quoi les perdants aux Oscars ne repartiront pas les mains vides...