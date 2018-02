Hélicoptère, caméras thermiques et GTI pour retrouver Steve Soucy

EXCLUSIF | Hélicoptère, caméras thermiques, escouade tactique et policiers en temps supplémentaire: la Sûreté du Québec n'a pas lésiné pour mettre la main au collet de Steve Soucy, un fugitif qui a fui les autorités durant trois jours en novembre dernier, et la facture reflète l’ampleur des opérations.

L'homme avait pris la fuite après avoir présumément commis des voies de fait sur sa conjointe. Armé d'une hache et d'un fusil de chasse, il a été repéré dans un boisé par un citoyen qui a transmis l'information à la Sûreté du Québec.

Rapidement, l'endroit a été circonscrit et compte tenu de la menace (armes), l'escouade tactique a été demandée en renfort.

Un ratissage complet du boisé et de nombreux passages de l'hélicoptère n'auront pas permis de le retrouver. Coût de l'opération: 27 879 $, soit 26 000 $ pour la surveillance aérienne et 1879 $ pour les frais de déplacement et de temps supplémentaire des autres patrouilleurs.

Le suspect s'est terré dans un des chalets qui se trouvait dans le périmètre cerné par les policiers. Il y a passé trois jours avant d'être retrouvé souffrant d'hypothermie.

De nouvelles accusations

Il fait donc face à une série de chefs d’accusation relativement à ces événements, dont introduction par effraction et vol. De nouvelles accusations se sont d'ailleurs ajoutées lundi.