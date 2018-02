La maison de Patrick Bourgeois et sa conjointe est à vendre

La conjointe du défunt membre du groupe Les B.B Mélanie Savard a mis en vente sa demeure de Saint-Sauveur.

Cette dernière a partagé l’annonce immobilière sur sa page Facebook la semaine dernière, en indiquant qu’elle souhaitait vendre le plus rapidement possible afin de se «rapprocher de la civilisation et de la famille.»

La maison familiale de trois chambres à coucher et deux salles de bain a été construite en 2017 et est située aux abords du Lac Prévost. Construite sur un plateau, elle offre une vue imprenable sur le lac et les montagnes environnantes.

La maison est située à seulement 5 minutes du village de Saint-Sauveur et de ses pentes de ski.

Parmi les caractéristiques marquantes de la propriété, on retrouve des plafonds de neuf pieds, un énorme garde-manger walk-in et une fenestration abondante.

Avis aux intéressés, la maison de 1932 pieds carrés est en vente pour la somme de 475 000 $.