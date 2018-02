Le chien volé en même temps qu’une voiture est retrouvé

Le chien qui avait été volé en même temps qu’une voiture, le 17 février dernier dans le secteur Montréal-Nord a finalement été retrouvé et a pu rentrer chez lui au cours des derniers jours.

La semaine dernière, dans le cadre de l’émission Le 9 heures, la propriétaire du labernois Nala, Amy Boucher-Sinclair, avait lancé un appel à l’aide pour retrouver son chien, se disant plus intéressée par son animal que par la voiture.

Or, les policiers ont été en mesure de retrouver le présumé voleur au volant de la voiture en question, vendredi dernier, à Laval.

«Il ne voulait rien dire d’où il avait mis le chien ou s’il l’avait encore. Les policiers avaient trouvé la médaille de Nala dans la voiture. Samedi matin, on a appelé [les policiers] et ils nous ont dit qu’ils s’étaient stationnés devant chez lui , qu’ils ont vu un chien qui ressemblait vraiment à Nala et qu’ils attendaient juste un mandat pour entrer dans la maison. Ils ont finalement trouvé Nala avec deux autres gros chiens», a raconté Mme Boucher-Sinclair, lundi matin.

Il semble que Nala était particulièrement heureuse et impatiente de rentrer chez elle.