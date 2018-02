Les ristournes augmentent chez Desjardins

Bonne nouvelle pour les membres de Desjardins. Les provisions pour ristournes sont en hausse de 40 % pour l’année 2017. Desjardins prévoit retourner 202 millions $ en ristournes directement dans les comptes personnels de ses membres.

«Ces résultats confirment que Desjardins réussit mieux que jamais à se rapprocher de ses membres et clients, principalement par notre importante transformation numérique qui répond efficacement à leurs attentes», a indiqué le président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier.

L’an dernier, le Mouvement Desjardins a vu ses excédents avant ristournes augmenter de 379 millions $, pour atteindre 2,151 milliards $.

Ce résultat inclut un gain de 249 millions $ net des frais et après impôts, réalisé sur la vente des filiales Western Financial Group Inc. et Western Life Assurance Company.

Les excédents rajustés sont de 1,93 milliard $, en hausse de 129 millions $ ou de 7,1 %.

Avec ces résultats, Desjardins croit être en mesure de retourner tout près de 320 millions $ en ristournes dans la collectivité, dont 202 millions $ directement dans les comptes personnels de ses membres.

Au quatrième trimestre terminé le 31 décembre 2016, Desjardins a déclaré des excédents avant ristournes aux membres de 429 millions $, en baisse de 80 millions $ par rapport à la même période en 2016.

Au 31 décembre 2017, l’actif total du Mouvement Desjardins s’élevait à 275,1 milliards $, en hausse de 16,7 milliards $ sur un an.