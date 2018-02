Mountain Equipment Co-op forcée d’examiner ses liens avec un fournisseur américain qui vend des armes

La coopérative Mountain Equipment Co-op, qui exploite les magasins d’équipement de plein air MEC, subit actuellement une forte pression de certains de ses membres pour couper ses liens avec un fournisseur américain qui vend aussi des armes et des munitions.

Cette vague de protestation est en lien direct avec la récente tuerie survenue dans une école secondaire de la Floride qui a coûté la vie à 17 personnes.

Le fournisseur visé par la controverse est Vista Outdoor, de Farmington, dans l’État de l’Utah. L’entreprise vend de multiples marques de sacs à dos, de casques, de lunettes, de bouteilles, mais aussi des munitions de plusieurs marques, ainsi que des armes semi-automatiques, notamment de la marque Savage, une des plus importantes aux États-Unis.

Mountain Equipment Co-op vend certains produits de ce fournisseur, mais ne vend pas d’armes, ce qui n’empêche pas certains de ses membres de réclamer qu’elle cesse de faire affaire avec Vista et qu’elle trouve d’autres fournisseurs qui respectent les valeurs de la coopérative.

Dans la charte de MEC, sur son site internet, on peut lire, entre autres : «Nous regardons plus loin que les décisions commerciales donnant des résultats immédiats. Nous privilégions plutôt des solutions responsables sur les plans social et environnemental, qui assurent notre viabilité financière et répondent aux besoins de nos membres.»

Sur les réseaux sociaux, ces derniers jours, la coopérative a répondu à ses membres mécontents qu’elle entend leur message, qu’elle prend la situation très au sérieux et que leurs préoccupations ont été acheminées à la haute direction.

«Toute la journée, nous avons entendu nos membres via les courriels, le téléphone, les réseaux sociaux et en magasin. [...] Des milliers d'entre vous nous ont contactés aujourd'hui», a réagi la coopérative en fin de journée. Selon elle, les membres sont divisés en deux camps, soient ceux qui souhaitent une coupure des liens avec Vista Outdoor et ceux qui souhaitent pouvoir continuer d'acheter ces produits et qui appellent au libre-choix des consommateurs.

«Pour le moment, nous avons toujours plus de questions que de réponses. Nous évaluons plusieurs possibilités», a ajouté Mountain Equipment Co-op, en invitant ses membres à continuer à suivre le dossier sur son site demain.

La coopérative a aussi indiqué, sur son compte Twitter, qu’elle est entrée en contact avec des fournisseurs et d’autres joueurs dans l’industrie pour discuter de la situation.

Parallèlement aux commentaires faits par des membres mécontents de la coopérative, une pétition circule sur le site www.change.org pour que MEC respecte ses valeurs et cesse de vendre toute marque de Vista Outdoor, «une société dont les profits proviennent de la production d’armes d’assaut rendant possibles les massacres».

Mountain Equipment Co-op compte des magasins MEC dans plusieurs provinces canadiennes, dont cinq au Québec.