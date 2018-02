Note de service

À : Le très honorable Justin Trudeau

Premier ministre du Canada

De : Luc Lavoie

Organisateur de dizaines de visites officielles d’un premier ministre

C’est sans prétention et à ma propre initiative que je prends la liberté de vous faire parvenir cette note de service concernant votre «visite d’État» en Inde.

Depuis toujours, les visites d’un premier ministre à l’étranger sont préparées avec un soin presque maniaque. La raison en est simple : si quelque chose devait mal tourner pendant que le premier ministre est en sol étranger, il est extrêmement difficile de remédier à la situation. À l’étranger, vous n’avez pas entre les mains les leviers que vous auriez à domicile pour régler le problème.

Une visite du premier ministre canadien en Inde était non seulement justifiable, mais elle était grandement souhaitable. L’Inde est un pays de plus d’un milliard d’habitants dont l’économie connaît une croissance comparable et même supérieure à celle de la Chine. Malheureusement, le Canada a toujours une relation commerciale anémique avec ce nouveau colosse de l’économie mondiale.

Il fallait profiter de cette visite pour établir une relation diplomatique et politique solide, laquelle mène généralement vers une recrudescence des échanges commerciaux et pour un pays comme le nôtre, qui compte essentiellement sur le commerce pour assurer sa prospérité, il est impératif de consacrer tous les efforts possibles pour nous rapprocher de l’Inde.

Le Canada peut compter sur un corps diplomatique d’une grande compétence qui aurait pu vous mettre en garde contre les pièges à éviter.

D’abord, il faut se rappeler que le pire attentat terroriste à frapper l’Inde avait son origine au Canada. L’explosion en plein vol d’un avion de Air India avait été fomentée par des extrémistes sikhs installés en sol canadien. Ces extrémistes se battaient pour l’indépendance du Punjab. Il ne faut pas se surprendre si les dirigeants de l’Inde se demandent pourquoi il y a quatre ministres canadiens qui sont sikhs. C’était une très mauvaise idée de vous faire accompagner par ces quatre ministres.

Par ailleurs, l’Inde n’est plus ce pays ultra pauvre paralysé par ses coutumes et son coloré folklore. La visite d’un premier ministre du Canada en Inde ne doit pas se dérouler comme un scénario de film de Bollywood. Les costumes que vous avez portés et que vous avez demandé à votre famille de porter aussi ont, au mieux, fait rire vos hôtes et au pire les ont carrément irrités.

À l’avenir, je vous recommande de vous en remettre aux professionnels du corps diplomatique canadien avant de développer un programme de visite dans un pays aussi important pour notre prospérité.

Je terminerais cette note de service en vous disant que cette «visite d’État» (les visites d’État sont réservées au gouverneur général) vient probablement de mettre fin à votre capacité de jouer à fond la caisse votre rôle de célébrité mondiale. Cette fois, vous êtes allé trop loin.