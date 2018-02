Ouvrier du MTQ happé: l’accusé remis en liberté

Un employé de la construction accusé d’avoir mortellement happé un travailleur du Ministère des Transports du Québec, en plus d’en avoir blessé sept autres, a pu être libéré en attendant son procès.

«Sa vie est complètement bouleversée, c’est sûr qu’il va se faire pointer du doigt», a expliqué son avocat André Lapointe au terme de l’audience, ce lundi au palais de justice de Montréal.

Vincent Lemay, un père de famille âgé de 38 ans, était détenu depuis cette fin de semaine, à la suite d’une grave collision survenue au rond-point Dorval, à Montréal. Un employé du MTQ a perdu la vie tandis que sept travailleurs ont été blessés.

«C’est terrible qu’une personne soit décédée et que d’autres aient été blessées», a commenté Me Lapointe lors d’un bref point de presse.

Les faits entourant la cause étant frappés d’un interdit de publication demandée par la défense, les médias ne peuvent expliquer les circonstances de la tragédie. Mais selon les accusations, Lemay aurait conduit en état d’ébriété ce soir-là.

«Nous nous opposions à la remise en liberté, c’est une question de confiance du public», a expliqué le procureur à la Couronne Alexandre Arel, rappelant qu’il s’agissait d’un dossier de facultés affaiblies impliquant des ouvriers.

Afin d’améliorer la sécurité des travailleurs dans les zones de chantier, le gouvernement avait décidé de doubler les amendes pour les excès de vitesse à ces endroits.

Mais malgré l’opposition de la Couronne, le juge Jean-Paul Braun a décidé que l’accusé pouvait être remis en liberté. Il a donc conclut, entres autres, qu’un citoyen bien informé ne serait pas choqué de cette décision.

Le magistrat a toutefois imposé plusieurs conditions à Lemay, que la Couronne a qualifiées de «sévères».

Outre le dépôt d’une caution de 5000 $, Lemay ne devra pas boire d’alcool, et il ne pourra pas prendre le volant entre 21h et 5h. Il devra continuer à habiter son domicile à Saint-Zotique, et ses proches devront débourser pour un suivi psychologique.

«Je ne crois pas que [la remise en liberté de Lemay] lance un mauvais message», a commenté la Couronne à la suite de l’audience, tout en rappelant les dangers de l’alcool au volant.

Des proches de Lemay étaient présents lors de l’audience, mais ils n’ont pas souhaité commenter l’affaire.