Retour d’un temps clément pour la semaine

Après un bref retour de l’hiver dimanche, le printemps hâtif reprendra ses droits dès lundi, avec des températures douces pour le sud du Québec, et ce pour le restant de la semaine.

La semaine débutera avec du soleil et un maximum de 5 °C à Montréal. Le thermomètre devrait afficher, de jour, des températures supérieures au point de congélation pendant toute la semaine, tant dans la métropole que dans la Capitale-Nationale.

Mardi, il faudra en profiter, puisqu’il pourrait s’agir de la journée la plus chaude de la semaine. Quelques nuages sont attendus dans l’ouest et le centre de la province.

De la neige pourrait faire son retour, mercredi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Bas-Saint-Laurent. Entre mercredi et jeudi, jusqu’à 15 cm sont prévus pour le centre et l'Estrie.

La journée de jeudi sera ensoleillée pour le nord-ouest, l’Outaouais et Montréal. Quelques flocons sont attendus pour l’Estrie et Québec.