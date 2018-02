Tougas était préposé aux bénéficiaires malgré ses antécédents judiciaires

Les lourdes accusations envers un ancien préposé aux bénéficiaires à l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu qui aurait agressé et filmé des patients soulèvent de nombreuses questions. Comment un homme au lourd passé judiciaire a-t-il pu obtenir un emploi auprès d'une clientèle vulnérable?

André Tougas a été accusé d'agression sexuelle sur des patientes de l'Hôpital du Haut-Richelieu. Ce dernier avait un dossier judiciaire déjà bien garni avant sa plus récente arrestation. Malgré ses antécédents datant des années 80 et 90, l'homme de 54 ans a pu occuper un poste de préposé aux bénéficiaires durant près de six ans auprès de patientes vulnérables de l'unité psychiatrique.

«Ce n'était pas nécessairement la norme dans le réseau de la santé que de procéder de façon systématique aux évaluations des antécédents judiciaires chez les nouveaux employés. Alors, ce monsieur-là avait un dossier judiciaire sans qu'on le sache», explique Benoit Geneau, directeur des programmes de santé mentale et dépendance du CISSS Montérégie-Centre.

Le CISSS Montérégie-Centre dit vérifier systématiquement les antécédents de ceux qui postulent pour un emploi dans le réseau depuis 2015 seulement. Comme cette mesure n'est pas rétroactive et ne s'applique donc pas aux employés embauchés avant 2015 comme Tougas qui était à l'emploi de l'hôpital depuis 1999.

Le PDG du Conseil pour la protection des malades est d'avis que les vérifications d'antécédents devraient s'étendre à l'ensemble des employés du réseau de la santé qui sont en lien avec les patients.

L'Hôpital du Haut-Richelieu indique que «des antécédents comme ceux de M. Tougas empêcheraient aujourd'hui un postulant d'être engagé, car ils sont incompatibles avec ses fonctions de préposés aux bénéficiaires. C'est révélateur d'une conduite délictuelle», a-t-on répondu à TVA Nouvell.es

Tougas aurait sévi durant cinq ans sur des patientes de l'hôpital, avant d'être congédié en juin dernier. Est-ce que le cas d'André Tougas incitera le ministère de la Santé à revoir les procédures de vérification des antécédents?

Le ministère répond qu'il est interdit par la Charte des droits et libertés de refuser d'embaucher ou de pénaliser une personne simplement parce qu'elle a des antécédents judiciaires, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi.