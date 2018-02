7 bonnes raisons d’aller en Martinique

La «fleur des Caraïbes» est bien connue pour sa cuisine parfumée à souhait. Au-delà de ses délicieux plats, la Martinique est aussi un vaste terrain de jeux pour les adeptes de plein air. Voici sept expériences à ne pas manquer.

L’île volcanique de la Martinique est évidemment ornée de nombreux mornes. Et qui dit mornes, dit cascades. Depuis 15 ans, Max Saint-Jean de l’entreprise Vert Evad apprend à ses clients à descendre les cascades en rappel. De quoi procurer une bonne dose d’adrénaline! Puis, après chaque descente, il s’arrête dans les bassins pour présenter les espèces de poissons et de crustacés vivant aux différents paliers du cours d’eau.

La montagne Pelée est certainement l’image la plus connue de la Martinique. Outre cet incontournable des amateurs de randonnée, il existe plusieurs autres sentiers à explorer, comme celui de la presqu’île de la Caravelle. Devenue réserve naturelle en 1976, c’est l’un des deux endroits les plus anciens de la Martinique. Avec Sainte-Anne, ce sont effectivement les premiers points à avoir émergé il y a une dizaine de millions d’années. Sur le sentier de 7 km, le paysage varie grandement, des mangroves aux sources thermales pétrifiées, en passant par les orgues andésitiques, des prismes hexagonaux de lave solidifiée.

Les sportifs qui préfèrent bouger sur ou sous l’eau plutôt que de faire la crevette sur la plage seront ravis en Martinique. Les amateurs de planche à rames (SUP) prendront certainement un malin plaisir sur la planche à pédales de CaminAgua aux Anses d’Arlet. À la façon d’un StairMaster, il faut s’activer les jambes pour faire avancer la planche. Un guidon permet aussi de diriger le tout.

Au même endroit, il est possible de louer un Seabob, une sorte de scooter sous-marin qui permet de couvrir de plus longues distances en plongée ou à la surface de l’eau tout simplement.

4. Partir sur deux roues

Les îles volcaniques ne sont jamais plates. Pour les cyclistes, cela annonce une belle partie de plaisir. Pour les adeptes de vélo de montagne, le circuit au départ de la Grande Anse des Salines est une agréable façon de découvrir la Savane des pétrifications, l’un des seuls endroits au monde où on peut voir du bois fossilisé. Dans ce cas-ci, ce n’est pas montagneux, mais le paysage a l’air de l’Islande à la rencontre de l’Arizona.

Pour ceux et celles qui préfèrent le vélo de route, la Martinique tient son tour cycliste international tous les ans et plusieurs événements cyclistes ont lieu à l’année.

Pour bien comprendre l’histoire de la Martinique, il faut impérativement visiter la Savane des esclaves. Depuis plus de 15 ans, Gilbert Larose raconte l’histoire de ses ancêtres venus d’Afrique notamment pour rendre la culture de la canne à sucre si profitable pour les planteurs français. Le site comprend d’ailleurs plusieurs enseignes expliquant ce lourd chapitre de l’histoire martiniquaise. Monsieur Larose a aussi planté plusieurs espèces de plantes utilisées en médecine traditionnelle.

La plupart des distilleries utilisent de la mélasse, un produit dérivé de la transformation de la canne à sucre, pour produire du rhum. Toutefois, les départements et régions d’outre-mer français produisent du rhum agricole. La Martinique possède même un label d’appellation d’origine contrôlée (AOC) à cet égard. Cela implique que le rhum soit fait à partir de jus de canne plutôt que de mélasse, comme à la distillerie Neisson, qui vient de célébrer son 85e anniversaire. C’est l’une des dernières distilleries familiales et elle produit maintenant du rhum blanc biologique.

7. Savourer la cuisine

Il n’y a pas à dire, la Martinique est une destination parfaite pour les gourmands. Du poulet boucané à déguster sur le bord de la route en passant par le colombo de chez Carole au marché de Fort-de-France, ce ne sont pas les bons petits plats abordables qui manquent. Et si l’envie de gastronomie plus sophistiquée vous prend, il y a plusieurs bonnes tables sur l’île, notamment Jo’z Le Gourmet au Diamant. Son planteur – un cocktail de rhum, jus de fruits et épices – est particulièrement réussi. Et que dire de son potage au giraumon (courge turban), accompagné de moringa – une des plantes préférées des adeptes d’antioxydants – fraîchement cueilli de son jardin!

