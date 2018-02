Froid et neige en Europe: le réchauffement au pôle Nord en cause?

Alors que l'Europe grelotte sous une vague de froid tardive, le pôle Nord a connu un pic de chaleur avec des températures 30 degrés au-dessus des normales saisonnières, un phénomène exceptionnel qui s'inscrit sur fond de réchauffement de l'Arctique.

À LIRE ÉGALEMENT

La vague de froid se poursuit en Europe

Ce phénomène inhabituel risque de se reproduire au cours des prochaines années, en raison des changements climatiques, avertissent les scientifiques

À la pointe nord du Groenland, le site météorologique du cap Morris Jesup a connu un record de 61 heures où des températures au-dessus du point de congélation ont été enregistrées depuis le début de 2018.

Ce réchauffement de l’Arctique est lié à un rare retrait des glaces de l’eau, rapporte l’agence Reuters.«Cela n’a jamais été aussi extrême», a indiqué Ruth Mottram, climatologue à la Danish meteorological Institute (DMI).

Les courants chauds arrivent en Arctique en provenance l’Atlantique et du détroit de Béring, poussant ainsi l’air froid plus au sud.

Selon les calculs de la DMI, dans toute la région arctique, les températures se situent environ 20 degrés Celsius au-dessus des normales, avec -8 degrés Celsius.

Mardi matin, à Iqaluit, il faisait – 10 degrés Celsius, alors que la température maximale moyenne est de -22,8.

En Europe

Au sud du pôle Nord, une forte tempête de neige a frappé Rome lundi.

En Italie, il a fait -40°C à moins de 100 km de Venise dans la nuit de dimanche à lundi, à Dolina Campoluzzo (1768 m d'altitude).

En Suède, -39,6°C ont été relevés lundi en Laponie et l'Autriche a enregistré -25,4°C à Flattnitz (sud), un record pour février. En France, la baie d'Ajaccio en Corse était couverte de neige mardi matin, du jamais vu en 30 ans.

En Allemagne, il a fait durant la nuit de lundi à mardi -30,5°C au sommet du Zugspitze (2962 m, plus haute montagne du pays), un record depuis plus de cent ans à cette période de l'année.Les températures sont descendues la même nuit à -20°C dans le sud de la Pologne, à -24,6°C dans l'ouest de la République tchèque et jusqu'à -26°C en Lituanie.

Dans les Balkans, il faisait -1°C sur l'île d'habitude ensoleillée de Hvar (Croatie) avec des minima historiques en Albanie, -10° au Kosovo et -20°C en montagne aux alentours de Sarajevo en Bosnie. En Suisse, il a fait -38°C à Glattalp (1850 m d'altitude), endroit inhabité coutumier des extrêmes.

Au Royaume-Uni, 5 à 10 cm de neige étaient attendus par endroits. Chaud au nord, froid au sud Déjà en 1973, une étude suggérait qu’une mer Arctique dépourvue de glaces pourrait avoir comme conséquence un refroidissement des régions plus au sud.

«La question est maintenant de savoir si ces températures, ces conditions météo arriveront plus souvent. Il s’agit d’un seul événement alors il est encore difficile de prouver la causalité», selon Erik Solheim à la tête du programme Environnement aux Nations-Unies.

Disparition du courant-jet?

Les scientifiques croient que la disparition des glaces dans l'océan Arctique, a comme conséquence le réchauffement de l’atmosphère.

Et ce réchauffement de l’atmosphère peut à son tour perturber le courant-jet de haute altitude. «Le courant-jet devient plus ''léger'', ce qui signifie que l'air plus froid peut pénétrer plus au sud et l'air plus chaud plus au nord», explique Nalan Koc, directeur de recherche de l'Institut polaire norvégien.

Selon l'Organisation météorologique mondiale, le refroidissement en Europe avait été causé par un «réchauffement stratosphérique soudain» au-dessus du pôle Nord qui a provoqué une division du vortex polaire, une zone froide au-dessus de l'Arctique. Le vortex est ainsi fracturé, libérant des courants froids, et laissant entrer l’air chaud.

S'agit-il d'un épisode exceptionnel? Oui, mais pas tant que ça, répondent les scientifiques.

«Des températures positives près du pôle Nord en hiver ont été relevées quatre fois entre 1980 et 2010 (...) Elles ont à présent été relevées au cours de quatre des cinq derniers hivers», explique à l'AFP Robert Graham, climatologue à l'Institut polaire norvégien.

«On a un hiver exceptionnel sur l'Arctique, l'hiver précédent l'avait déjà été et on ne prend pas trop de risque en disant que le suivant le sera. (...) La tendance de fond est très claire (...) c'est le réchauffement de l'Arctique», renchérit Etienne Kapikian.

Changements climatiques?

Ce phénomène est-il pour autant attribuable au dérèglement global du climat? «Il est difficile de dire qu'un événement est lié au réchauffement climatique. Mais cette tendance que nous voyons, un Arctique chaud, un continent froid, peut être liée au changement climatique», répond Marlene Kretschmer, climatologue à l'Institut de Potsdam pour la recherche sur le changement climatique.

Ces épisodes de hausse des températures ne sont pas une bonne nouvelle pour la banquise, dont la surface n'a jamais été aussi réduite pour la saison depuis le début des mesures il y a plus de 50 ans.

Autour de l'archipel norvégien de Svalbard, à l'est du Groenland, la surface de glace mesurée lundi était de 205 727 km2, soit moins de la moitié de la superficie moyenne sur la période 1981-2010, selon des données norvégiennes.

De façon plus globale, les climatologues estiment probable de voir l'océan Arctique libre de glace d'ici à 2050 pendant l'été.