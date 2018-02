L'avion le plus large au monde franchit une étape de plus avant son premier vol

Le plus large avion au monde, baptisé le Stratolaunch, a franchi une nouvelle étape dans sa conquête du ciel au cours du weekend dernier.

L’appareil, dont la largeur équivaut à plus d’un terrain de football, a roulé sur une piste à une vitesse de 40 nœuds, soit près de 74 km/h. Il s’agissait d’un deuxième test à basse vitesse pour l’impressionnant engin après un premier réussi en décembre dernier.

L’avion est équipé de six imposants réacteurs de 8 940 livres chacun et a été conçu avec un double fuselage, et ce, même si l’équipage de trois personnes prendra place dans le cockpit de droite.

L'appareil repose sur 28 roues, pèse près de 230 tonnes et a une envergure de 117 mètres pour une longueur de plus de 72 mètres.

Il sera capable de transporter et de lancer une fusée pour placer en orbite basse des satellites ou d'autres équipements et éventuellement emporter des êtres humains. Selon ses concepteurs, un tel système apporte plus de flexibilité que de faire décoller des fusées directement depuis la terre. Le Stratolaunch devrait effectuer son premier vol en 2019.

L’objectif des plus récents tests à basse vitesse était d’évaluer différents systèmes de l’appareil comme son freinage, sa direction, son mécanisme antidérapant et sa télémétrie.

En décembre, l’avion avait atteint une vitesse de pointe de seulement 25 nœuds (46 km/h). Une fois cette première série de tests terminés, l’équipe continuera d’augmenter la vitesse de l’appareil.

Le projet avait été lancé en 2011 par Paul Allen, cofondateur de Microsoft, et l'ingénieur Burt Rutan qui avait mis au point SpaceShipOne, le premier engin commercial à avoir complété un vol suborbital, en 2004.