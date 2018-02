Le fils de Bernie Sanders candidat au Congrès américain

Levi Sanders, fils de l'ex-candidat à la présidentielle américaine Bernie Sanders, se lance à son tour dans l'arène politique sous l'étiquette démocrate, visant en novembre un siège à la Chambre des représentants à Washington pour l'État du New Hampshire.

«Il s'agit d'une occasion unique d'écouter les hommes et femmes du New Hampshire qui travaillent dur parler des sujets qui sont importants pour eux», écrit Levi Sanders, âgé de 48 ans, sur le site dédié à sa campagne lancée lundi soir.

Avec lui, huit démocrates au total se disputent pour l'instant l'investiture pour ce siège du 1er district du New Hampshire, petit État du nord-est des États-Unis (1,3 million d'habitants). Les primaires démocrates pour ce siège auront lieu en septembre, avant l'élection de novembre.

«Pendant plus de 17 ans, j'ai représenté la classe ouvrière qui a été écrasée par le système», poursuit ce conseiller juridique spécialisé dans les questions de couverture médicale et sécurité sociale et travaillant dans le Massachusetts voisin, selon son profil sur LinkedIn.

Puis de reprendre un argument rendu célèbre par son père, sénateur indépendant de l'État du Vermont: «Il est temps d'exiger un système représentant les 99% et non pas les 1% qui n'ont jamais mieux vécu que maintenant.»

Dans sa profession de foi, il fait aussi écho à d'autres sujets chers à son père pendant la campagne présidentielle de 2016: couverture de santé universelle, éducation universitaire gratuite dans le système public et un salaire minimum «qui permette aux gens de travailler 40 heures par semaine sans vivre dans la pauvreté.»

Levi Sanders promet également de s'attaquer à la crise meurtrière des médicaments opiacés, ainsi qu'à lutter pour l'égalité des salaires hommes-femmes et en faveur «d'une loi raisonnable sur les armes».

Même petites lunettes fines et calvitie que son père, traits similaires, mais plus grand, Levi Sanders souligne qu'il vit dans le New Hampshire depuis 15 ans. Il ne réside pas dans la 1er district, mais la loi l'autorise à se présenter dans cette circonscription.

Marié et père de trois enfants selon la presse locale, il avait travaillé au côté de son père en tant que conseiller sur la campagne 2016. Pour ses comptes Twitter et Facebook personnels, il a choisi une photo de lui et d'un Bernie Sanders souriant lui faisant les oreilles d'âne.